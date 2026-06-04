Украина впервые в истории вышла в финал Евро по мини-футболу: кто станет соперником желто-синих

Сборная Украины по минифутболу разгромила команду Венгрии 5:1, обеспечив выход на Чемпионат Европы по минифутболу. Это самое большое достижение для национальной команды.

В этом году турнир проходит в столице Словакии — Братиславе. Об этом сообщает Tribuna.

Украина открыла счет в конце первого тайма, а затем сразу же удвоила преимущество. Во втором тайме венгры ответили своим голом, однако в дальнейшем игра проходила под диктовку сине-желтых — они забили еще три гола, доведя счет до 5:1.

Двумя голами в составе нашей команды отметился Вадим Иванов, еще по разу забили Денис Бланк, Александр Колесников и Дмитрий Сорокин.

Путь Украины к финалу

На групповом этапе Евро-2026 по мини-футболу украинская сборная победила Бельгию (4:0) и Турцию (3:2), а также сыграла вничью с Сербией (1:1). Это позволило нашей команде занять первую позицию.

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В 1/8 сине-желтые одержали победу 3:1 над Португалией, а в четвертьфинале разбили грузинскую команду 4:0.

С кем сыграет Украина в финале

Во втором полуфинале столкнулись сборные Азербайджана и Сербии. В основное время команды сыграли 1:1, поэтому судьбу финальной путевки решила серия пенальти, где сильнее вышла сборная Азербайджана.

Когда пройдет финал Евро по мини-футболу

Украинская команда будет иметь шанс стать чемпионами Европы по минифутболу уже сегодня, 4 июня. Игра пройдет в 21:30 на TIPOS Arena в Братиславе. Трансляция матча доступна на "Киевстар ТВ".

Напомним, что сборная Украины по футболу уверенно победила сборную Польши в товарищеском матче, который прошел во Вроцлаве. Команда под руководством Андреа Мальдеры одержала победу со счетом 2-0.

Ранее Фокус сообщал о том, что новым тренером сборной Украины стал иностранец. Итальянский специалист Андреа Мальдера ранее работал в национальной сборной, а теперь становится главным тренером на два года.

Впоследствии стало известно, что ПСЖ во второй раз выиграл Лигу чемпионов. В результате напряженного матча победу одержали парижане в серии послематчевых пенальти.