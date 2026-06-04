Україна вперше в історії вийшла в фінал Євро з мініфутболу: хто стане суперником жовто-синіх
Збірна України з мініфутболу розгромила команду Угорщини 5:1, забезпечивши вихід до Чемпіонату Європи з мініфутболу. Це найбільше досягнення для національної команди.
Цьогоріч турнір проходить у столиці Словаччини — Братиславі. Про це повідомляє Tribuna.
Україна відкрила рахунок наприкінці першого тайму, а потім одразу ж подвоїла перевагу. У другому таймі угорці відповіли своїм голом, однак надалі гра проходила під диктовку синьо-жовтих — вони забили ще три голи, довівши рахунок до 5:1.
Двома голами у складі нашої команди відзначився Вадим Іванов, ще по разу забили Денис Бланк, Олександр Колесников та Дмитро Сорокін.
Шлях України до фіналу
На груповому етапі Євро-2026 з мініфутболу українська збірна перемогла Бельгію (4:0) та Туреччину (3:2), а також зіграла внічию із Сербією (1:1). Це дозволило нашій команді посісти першу позицію.
В 1/8 синьо-жовті здобули перемогу 3:1 над Португалією, а в чвертьфіналі розбили грузинську команду 4:0.
З ким зіграє Україна у фіналі
У другому півфіналі зіштовхнулися збірні Азербайджану та Сербії. В основний час команди зіграли 1:1, тож долю фінальної путівки вирішила серія пенальті, де сильнішою вийшла збірна Азербайджану.
Коли пройде фінал Євро з мініфутболу
Українська команда матиме шанс стати чемпіонами Європи з мініфутболу вже сьогодні, 4 червня. Гра пройде о 21:30 на TIPOS Arena в Братиславі. Трансляція матчу доступна на "Київстар ТБ".
Нагадаємо, що збірна України з футболу впевнено перемогла збірну Польщі у товариському матчі, який пройшов у Вроцлаві. Команда під керівництвом Андреа Мальдери здобула перемогу з рахунком 2-0.
Раніше Фокус повідомляв про те, що новим тренером збірної України став іноземець. Італійський фахівець Андреа Мальдера раніше працював у національній збірній, а тепер стає головним тренером на два роки.
Згодом стало відомо, що ПСЖ вдруге виграв Лігу чемпіонів. У результаті напруженого матчу перемогу здобули парижани у серії післяматчевих пенальті.