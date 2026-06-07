После 4 лет ограничений белорусы возвращаются в велоспорт: UCI принял резонансное решение
Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение отменить все ограничения по участию белорусских спортсменов и национальных команд в международных соревнованиях. В то же время для российских спортсменов часть ограничений остается в силе, хотя юниоры получили определенные послабления по допуску к стартам.
Как говорится в публикации на сайте UCI, соответствующее решение было принято во время заседания Руководящего комитета организации, которое состоялось со 2 по 4 июня в итальянском городе Дезенцано-дель-Гарда. В общем, изменения стали следствием обновленных рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия спортсменов из Беларуси и России в мировых спортивных соревнованиях.
В UCI напомнили, что специальный регламент в отношении спортсменов из этих стран был введен 28 февраля 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину при поддержке белорусского режима. Теперь организация пересмотрела ряд положений этого документа.
Согласно новым правилам, Беларусь полностью исключена из сферы действия специального регламента. Это означает, что белорусские национальные сборные и спортсмены снова могут участвовать во всех соревнованиях международного календаря UCI, включая чемпионаты мира и этапы Кубка мира. Кроме того, для них отменены все ограничения, которые касались использования государственной символики, эмблем и других протокольных элементов.
В то же время в отношении российских спортсменов UCI сохраняет требования нейтрального статуса. Любые упоминания о России, а также использование национальной символики по-прежнему остаются запрещенными в стартовых списках, результатах соревнований, телевизионной графике и экипировке спортсменов.
Вместе с этим организация упростила процедуру допуска для российских юниоров. Теперь молодые спортсмены и их вспомогательный персонал освобождаются от обязанности получать статус индивидуального нейтрального спортсмена (AIN), хотя должны и в дальнейшем соблюдать требования нейтральности.
Еще одним нововведением стало решение разрешить спортсменам со статусом AIN выступать вместе в командных дисциплинах, где формат соревнований предусматривает коллективное участие.
Кроме вопросов допуска спортсменов, Руководящий комитет UCI рассмотрел развитие велоспорта в Индии, подвел итоги чемпионата мира по шоссейным гонкам 2025 года в Руанде, утвердил календари мужского и женского WorldTour на 2027 год, а также одобрил ряд новых мер по повышению безопасности гонщиков и обновление технических регламентов. И все же самым резонансным решением заседания стала именно полная отмена ограничений для белорусских спортсменов, которые действовали с 2022 года.
Напомним, что 18 мая Международная федерация гимнастики разрешила спортсменкам из России и Беларуси снова выступать на международных соревнованиях с национальной символикой — флагом, гимном и формой. А уже 24 мая такое же решение приняла и Европейская гимнастическая федерация.
Также Фокус писал, что на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике 2026 года украинка София Краинская во время награждения отказалась слушать гимн России и надела наушники.