Після 4 років обмежень білоруси повертаються у велоспорт: UCI ухвалив резонансне рішення

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) ухвалив рішення скасувати всі обмеження щодо участі білоруських спортсменів і національних команд у міжнародних змаганнях. Водночас для російських спортсменів частина обмежень залишається чинною, хоча юніори отримали певні послаблення щодо допуску до стартів.

Як йдеться у публікації на сайті UCI, відповідне рішення було ухвалене під час засідання Керівного комітету організації, яке відбулося з 2 по 4 червня в італійському місті Дезенцано-дель-Гарда. Загалом, зміни стали наслідком оновлених рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо участі спортсменів з Білорусі та Росії у світових спортивних змаганнях.

У UCI нагадали, що спеціальний регламент щодо спортсменів із цих країн був запроваджений 28 лютого 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну за підтримки білоруського режиму. Тепер організація переглянула низку положень цього документа.

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Згідно з новими правилами, Білорусь повністю виключена зі сфери дії спеціального регламенту. Це означає, що білоруські національні збірні та спортсмени знову можуть брати участь у всіх змаганнях міжнародного календаря UCI, включаючи чемпіонати світу та етапи Кубка світу. Крім того, для них скасовано всі обмеження, які стосувалися використання державної символіки, емблем та інших протокольних елементів.

Водночас щодо російських спортсменів UCI зберігає вимоги нейтрального статусу. Будь-які згадки про Росію, а також використання національної символіки, як і раніше, залишаються забороненими у стартових списках, результатах змагань, телевізійній графіці та екіпіруванні спортсменів.

Разом із цим організація спростила процедуру допуску для російських юніорів. Тепер молоді спортсмени та їхній допоміжний персонал звільняються від обов'язку отримувати статус індивідуального нейтрального спортсмена (AIN), хоча повинні й надалі дотримуватися вимог нейтральності.

Ще одним нововведенням стало рішення дозволити спортсменам із статусом AIN виступати разом у командних дисциплінах, де формат змагань передбачає колективну участь.

Окрім питань допуску спортсменів, Керівний комітет UCI розглянув розвиток велоспорту в Індії, підбив підсумки чемпіонату світу з шосейних перегонів 2025 року в Руанді, затвердив календарі чоловічого та жіночого WorldTour на 2027 рік, а також схвалив низку нових заходів із підвищення безпеки гонщиків та оновлення технічних регламентів. Та все ж найрезонанснішим рішенням засідання стало саме повне скасування обмежень для білоруських спортсменів, які діяли з 2022 року.

Нагадаємо, що 18 травня Міжнародна федерація гімнастики дозволила спортсменкам із Росії та Білорусі знову виступати на міжнародних змаганнях із національною символікою — прапором, гімном і формою. А вже 24 травня таке ж рішення ухвалила і Європейська гімнастична федерація.

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