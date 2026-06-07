Во время игры против Украины датчанин Эриксен упал на землю: ранее у него останавливалось сердце во время матча

Посреди второго тайма поединка между сборными Дании и Украины легендарный игрок Кристиан Эриксен упал после того, как схватился за сердце. Сейчас он находится в сознании.

На Евро-2020 Кристиан Эриксен потерял сознание, тогда у него остановилось сердце, врачи успели реанимировать его на поле, сделав дефибрилляцию сердца. Об этом стало известно из трансляции матча.

Игрок схватился за сердце и упал на газон. После этого вокруг него сразу же выстроились игроки сборной Дании, а режиссер трансляции перестал снимать происходящее на поле. Норвежское издание vg.no передает, что Эриксен находится в сознании.

Болельщики встретили аплодисментами Эриксена, поэтому, вероятно, ему оказали первую медицинскую помощь. Сейчас рефери говорит о том, есть ли смысл продолжать матч. Сообщают, что жена Эриксена также пошла к футбольному полю.

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Через более 10 минут после инцидента Эриксен смог сам покинуть поле, его прикрывали полотенцами, чтобы не было заметно, в каком он состоянии.

Напомним, что в матче чемпионата Европы, в котором встретились Дания и Финляндии, игрок неожиданно упал и был без сознания. Футболисты сборной Дании окружили его, а капитан датской команды оказал первую медицинскую помощь. Позже врачам за 10 минут удалось его реанимировать. Выяснилось, что у футболиста остановилось сердце.

В результате Кристиана Эриксена доставили в больницу и установили кардиостимулятор.

В декабре прошлого года футболист расторг контракт с "Интером" по согласию. Причиной стал запрет дефибриллятора, который ему установили летом. Отмечается, что в итальянской Серии "А это недопустимо".

Ранее мы сообщали, что "Интер" продаст Кристиана Эриксена в клуб из другой лиги.