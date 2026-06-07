Під час гри проти України данець Еріксен впав на землю: раніше у нього зупинялося серце під час матчу

Посеред другого тайму поєдинку між збірними Данії та України легендарний гравець Крістіан Еріксен впав після того, як схопився за серце. Наразі він перебуває у свідомості.

На Євро-2020 Крістіан Еріксен втратив свідомість, тоді у нього зупинилося серце, лікарі встигли реанімувати його на полі, зробивши дефібриляцію серця. Про це стало відомо з трансляції матчу.

Гравець схопився за серце та впав на газон. Після цього довкола нього одразу ж вибудувалися граців збірної Данії, а режисер трансляції перестав знімати те, що відбувається на полі. Норвезьке видання vg.no передає, що Еріксен перебуває у свідомості.

Вболівальники зустріли аплодисментами Еріксена, тож, ймовірно, йому надали першу медичну допомогу. Наразі рефері говорить про те, чи є сенс продовжувати матч. Повідомляють, що дружина Еріксена також пішла до футбольного поля.

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За понад 10 хвилин після інциденту Еріксен зміг сам залишити поле, його прикривали рушниками, аби не було помітно, у якому він стані.

Нагадаємо, що в матчі чемпіонату Європи, у якому зустрілися Данія та Фінляндії, гравець несподівано впав і був непритомний. Футболісти збірної Данії оточили його, а капітан данської команди надав першу медичну допомогу. Пізніше лікарям за 10 хвилин удалося його реанімувати. З'ясувалося, що у футболіста зупинилося серце.

У результаті Крістіана Еріксена доправили до лікарні та встановили кардіостимулятор.

У грудні минулого року футболіст розірвав контракт із "Інтером" за згодою. Причиною стала заборона дефібрилятора, який йому встановили влітку. Зазначається, що в італійській Серії "А це неприпустимо".

Раніше ми повідомляли, що "Інтер" продасть Крістіана Еріксена до клубу з іншої ліги.