Під час гри проти України данець Еріксен впав на землю: раніше у нього зупинялося серце під час матчу
Посеред другого тайму поєдинку між збірними Данії та України легендарний гравець Крістіан Еріксен впав після того, як схопився за серце. Наразі він перебуває у свідомості.
На Євро-2020 Крістіан Еріксен втратив свідомість, тоді у нього зупинилося серце, лікарі встигли реанімувати його на полі, зробивши дефібриляцію серця. Про це стало відомо з трансляції матчу.
Гравець схопився за серце та впав на газон. Після цього довкола нього одразу ж вибудувалися граців збірної Данії, а режисер трансляції перестав знімати те, що відбувається на полі. Норвезьке видання vg.no передає, що Еріксен перебуває у свідомості.
Вболівальники зустріли аплодисментами Еріксена, тож, ймовірно, йому надали першу медичну допомогу. Наразі рефері говорить про те, чи є сенс продовжувати матч. Повідомляють, що дружина Еріксена також пішла до футбольного поля.
За понад 10 хвилин після інциденту Еріксен зміг сам залишити поле, його прикривали рушниками, аби не було помітно, у якому він стані.
Нагадаємо, що в матчі чемпіонату Європи, у якому зустрілися Данія та Фінляндії, гравець несподівано впав і був непритомний. Футболісти збірної Данії оточили його, а капітан данської команди надав першу медичну допомогу. Пізніше лікарям за 10 хвилин удалося його реанімувати. З'ясувалося, що у футболіста зупинилося серце.
У результаті Крістіана Еріксена доправили до лікарні та встановили кардіостимулятор.
У грудні минулого року футболіст розірвав контракт із "Інтером" за згодою. Причиною стала заборона дефібрилятора, який йому встановили влітку. Зазначається, що в італійській Серії "А це неприпустимо".
Раніше ми повідомляли, що "Інтер" продасть Крістіана Еріксена до клубу з іншої ліги.