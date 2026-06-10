10-летняя украинская гимнастка, потерявшая ногу из-за атаки РФ, победила на соревнованиях в Румынии (фото, видео)
10-летняя украинская гимнастка из Черноморска Одесской области Александра Паскаль одержала уверенную победу на престижных соревнованиях Carla's Rhythmic Cup, которые состоялись в Румынии.
Девочка завоевала золотую медаль и продемонстрировала собственную несокрушимость. Об этом 9 июня сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"Зрители аплодировали не только мастерству Александры, но и ее невероятной внутренней силе: мечты сильнее любых обстоятельств", — отметил чиновник, комментируя результат гимнастки.
Само выступление девочка обнародовала на своей странице в Instagram.
"Мое выступление. С любовью к своему делу и верой в себя", — подписала кадры Александра.
В комментариях пользователи выразили восхищение девочкой и ее талантливым выступлением на арене.
"Молочинка, до слез. Браво", — написала одна из комментаторов.
Девочка потеряла ногу из-за российского обстрела
Стоит напомнить, что Александра Паскаль занимается художественной гимнастикой с трех лет.
В мае 2022 года гимнастка получила ранения из-за российского удара по Затоке в Одесской области. Девочка получила многочисленные переломы, после чего оказалась в медикаментозной коме.
Врачам пришлось ампутировать ногу Александры. Через год, в 2023, Александре установили бионический протез, после чего она начала реабилитацию и постепенно вернулась к занятиям художественной гимнастикой.
Напомним, ранее стало известно, что бывший футболист сборной Украины уехал в оккупированный Луганск.
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