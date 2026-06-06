Россиянки сбежали от гимна Украины с подиума после поражения на чемпионате Европы (видео)

Украинка Дарья Мальчевская стала чемпионкой Европы по панкратиону в возрастной категории до 17 лет. Российские спортсменки, занявшие 2 и 3 места, не выдержали гимна Украины и убежали с подиума во время награждения.

Во время соревнования украинка одолела одну россиянку, а в финале столкнулась еще с одной представительницей РФ. Об этом сообщает Tribuna.

Всего на подиуме было трое российских спортсменок. Все трое решили покинуть пьедестал.

"Кто там говорил, что только украинцы сходят с пьедестала?" — прокомментировала поступок россиянок сама Дарья.

После этого украинка продолжила праздновать победу, фотографируясь и позируя с медалью и грамотой за победу.

Само соревнование прошло в Ереване, Армении.

Ранее на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике 2026 года украинка София Краинская во время награждения отказалась слушать гимн России и надела наушники. В общем, соревнования проходили в Варне, где спортсменка завоевала второе место. В Федерации художественной гимнастики Украины заявили, что это был протест против участия российских спортсменов в международных турнирах. Там также отметили, что подобные действия должны привлекать внимание к войне России против Украины.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал действия украинских гимнасток Софии Краинской и Варвары Чубаровой, которые во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике закрыли лицо руками и надели наушники во время исполнения гимнов России и Беларуси. В Кремле заявили, что, по их мнению, участники соревнований должны "уважать победителей".

Кроме Дмитрия Пескова, резко отреагировала на действия украинок и российский депутат Светлана Журова. Она заявила, что протест гимнасток во время награждения якобы вредит спорту и создает лишнее напряжение на соревнованиях. Также Журова предположила, что международные федерации не накажут спортсменок, поскольку они формально не нарушили правила. По ее мнению, такие действия лишь "обостряют атмосферу конфликта" на турнире.

Ранее, 18 мая Международная федерация гимнастики разрешила спортсменкам из России и Беларуси снова выступать на международных соревнованиях с национальной символикой — флагом, гимном и формой. А уже 24 мая такое же решение приняла и Европейская гимнастическая федерация.