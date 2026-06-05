"Надо уважать победителей": в Кремле раскритиковали украинских гимнасток из-за протеста на ЧЕ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал действия украинских гимнасток Софии Краинской и Варвары Чубаровой, которые во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике закрыли лицо руками и надели наушники во время исполнения гимнов России и Беларуси. В Кремле заявили, что, по их мнению, участники соревнований должны "уважать победителей".

Как пишет российское агентство "РИА Новости", об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя инцидент на церемонии награждения юниорского чемпионата Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне.

В общем, этот инцидент произошел 28 мая во время награждения в упражнении с лентой среди юниорок. Победительницей дисциплины стала россиянка Яна Заикина, а украинка София Краинская получила серебряную медаль.

"Зря они это делают, надо уважать победителей", — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

София Краинская отказалась слушать гимн России на ЧЕ Фото: Федерация художественной гимнастики Украины

В российских медиа также обратили внимание на аналогичную реакцию другой украинской спортсменки — Варвары Чубаровой, которая во время исполнения гимнов России и Беларуси закрывала лицо руками и пользовалась наушниками.

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Кроме этого, Песков прокомментировал вопрос возможного возвращения российских спортсменов на международные соревнования под национальным флагом. По его словам, российские власти и спортивные структуры "ведут хорошую работу" для восстановления участия спортсменов с национальной символикой, однако говорить о полноценном возвращении, в частности на Летние Олимпийские игры 2028, пока преждевременно.

"Пока неизвестно. Рано об этом говорить, надо работать. Ведется очень хорошая работа. Но не надо забегать наперед", — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном присутствии российского флага на Олимпиаде-2028.

Протест украинских гимнасток относительно гимна врага — что об этом известно

Напомним, что на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике 2026 года украинка София Краинская во время награждения отказалась слушать гимн России и надела наушники. В общем, соревнования проходили в Варне, где спортсменка завоевала второе место. В Федерации художественной гимнастики Украины заявили, что это был протест против участия российских спортсменов в международных турнирах. Там также отметили, что подобные действия должны привлекать внимание к войне России против Украины.

Кроме Дмитрия Пескова, резко отреагировала на действия украинок и российский депутат Светлана Журова. Она заявила, что протест гимнасток во время награждения якобы вредит спорту и создает лишнее напряжение на соревнованиях. Также Журова предположила, что международные федерации не накажут спортсменок, поскольку они формально не нарушили правила. По ее мнению, такие действия лишь "обостряют атмосферу конфликта" на турнире.

Ранее, 18 мая Международная федерация гимнастики разрешила спортсменкам из России и Беларуси снова выступать на международных соревнованиях с национальной символикой — флагом, гимном и формой. А уже 24 мая такое же решение приняла и Европейская гимнастическая федерация.