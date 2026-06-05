"Треба поважати переможців": у Кремлі розкритикувати українських гімнасток через протест на ЧЄ

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков розкритикував дії українських гімнасток Софії Країнської та Варвари Чубарової, які під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики закрили обличчя руками та вдягли навушники під час виконання гімнів Росії та Білорусі. У Кремлі заявили, що, на їхню думку, учасники змагань мають "поважати переможців".

Як пише російське агентство "РИА Новости", про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи інцидент на церемонії нагородження юніорського чемпіонату Європи з художньої гімнастики у болгарській Варні.

Загалом, цей інцидент стався 28 травня під час нагородження у вправі зі стрічкою серед юніорок. Переможницею дисципліни стала росіянка Яна Заїкіна, а українка Софія Країнська здобула срібну медаль.

"Даремно вони це роблять, треба поважати переможців", — заявив Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів.

Софія Країнська відмовилася слухати гімн Росії на ЧЄ Фото: Федерації художньої гімнастики України

У російських медіа також звернули увагу на аналогічну реакцію іншої української спортсменки — Варвари Чубарової, яка під час виконання гімнів Росії та Білорусі закривала обличчя руками та користувалася навушниками.

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Окрім цього, Пєсков прокоментував питання можливого повернення російських спортсменів на міжнародні змагання під національним прапором. За його словами, російська влада та спортивні структури "ведуть хорошу роботу" для відновлення участі спортсменів із національною символікою, однак говорити про повноцінне повернення, зокрема на Літні Олімпійські ігри 2028, наразі передчасно.

"Поки невідомо. Рано про це говорити, треба працювати. Ведеться дуже хороша робота. Але не треба забігати наперед", — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про можливу присутність російського прапора на Олімпіаді-2028.

Протест українських гімнасток щодо гімну ворога — що про це відомо

Нагадаємо, що на юніорському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики 2026 року українка Софія Країнська під час нагородження відмовилась слухати гімн Росії та вдягнула навушники. Загалом, змагання проходили у Варні, де спортсменка виборола друге місце. У Федерації художньої гімнастики України заявили, що це був протест проти участі російських спортсменів у міжнародних турнірах. Там також наголосили, що подібні дії мають привертати увагу до війни Росії проти України.

Окрім Дмитра Пєскова, різко відреагувала на дії українок й російська депутатка Світлана Журова. Вона заявила, що протест гімнасток під час нагородження нібито шкодить спорту та створює зайву напругу на змаганнях. Також Журова припустила, що міжнародні федерації не покарають спортсменок, оскільки вони формально не порушили правил. На її думку, такі дії лише "загострюють атмосферу конфлікту" на турнірі.

Раніше, 18 травня Міжнародна федерація гімнастики дозволила спортсменкам із Росії та Білорусі знову виступати на міжнародних змаганнях із національною символікою — прапором, гімном і формою. А вже 24 травня таке ж рішення ухвалила і Європейська гімнастична федерація.