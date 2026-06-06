Росіянки втекли від гімну України з подіуму після поразки на чемпіонаті Європи (відео)

Українка Дар'я Мальчевська стала чемпіонкою Європи з панкратіону у віковій категорії до 17 років. Російські спортсменки, які посіли 2 та 3 місця, не витримали гімну України та втікли з подіуму під час нагородження.

Під час змагання українка здолала одну росіянку, а у фіналі зіштовхнулася іще з однією представницею РФ. Про це повідомляє Tribuna.

Загалом на подіумі було троє російських спортсменок. Усі троє вирішили залишити п'єдестал.

"Хто там казав, що тільки українці сходять з п’єдесталу?" — прокоментувала вчинок росіянок сама Дар'я.

Після цього українка продовжила святкувати перемогу, фотографуючись та позуючи з медаллю та грамотою за перемогу.

Саме змагання пройшло у Єревані, Вірменії.

Раніше на юніорському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики 2026 року українка Софія Країнська під час нагородження відмовилась слухати гімн Росії та вдягнула навушники. Загалом, змагання проходили у Варні, де спортсменка виборола друге місце. У Федерації художньої гімнастики України заявили, що це був протест проти участі російських спортсменів у міжнародних турнірах. Там також наголосили, що подібні дії мають привертати увагу до війни Росії проти України.

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Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков розкритикував дії українських гімнасток Софії Країнської та Варвари Чубарової, які під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики закрили обличчя руками та вдягли навушники під час виконання гімнів Росії та Білорусі. У Кремлі заявили, що, на їхню думку, учасники змагань мають "поважати переможців".

Окрім Дмитра Пєскова, різко відреагувала на дії українок й російська депутатка Світлана Журова. Вона заявила, що протест гімнасток під час нагородження нібито шкодить спорту та створює зайву напругу на змаганнях. Також Журова припустила, що міжнародні федерації не покарають спортсменок, оскільки вони формально не порушили правил. На її думку, такі дії лише "загострюють атмосферу конфлікту" на турнірі.

Раніше, 18 травня Міжнародна федерація гімнастики дозволила спортсменкам із Росії та Білорусі знову виступати на міжнародних змаганнях із національною символікою — прапором, гімном і формою. А вже 24 травня таке ж рішення ухвалила і Європейська гімнастична федерація.