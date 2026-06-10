10-річна українська гімнастка, яка втратила ногу через атаку РФ, перемогла на змаганнях у Румунії (фото, відео)

10-річна українська гімнастка з Чорноморська Одеської області Олександра Паскаль здобула впевнену перемогу на престижних змаганнях Carla’s Rhythmic Cup, які відбулися у Румунії.

Дівчинка виборола золоту медаль і продемонструвала власну незламність. Про це 9 червня повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Глядачі аплодували не лише майстерності Олександрі, а й її неймовірній внутрішній силі: мрії сильніші за будь-які обставини", — зазначив посадовець, коментуючи результат гімнастки.

Українка Олександра Паскаль на змаганнях Carla's Rhythmic Cup у Румунії

Сам виступ дівчинка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

"Мій виступ. З любов’ю до своєї справи та вірою в себе", — підписала кадри Олександра.

У коментарях користувачі висловили захоплення дівчинкою та її талановитим виступом на арені.

"Молочинка, до сліз. Браво", — написала одна із коментаторок.

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Дівчинка втратила ногу через російський обстріл

Варто нагадати, що Олександра Паскаль займається художньою гімнастикою з трьох років.

У травні 2022 року гімнастка отримала поранення через російський удар по Затоці на Одещині. Дівчинка зазнала численних переломів, після чого опинилася в медикаментозній комі.

Лікарям довелося ампутувати ногу Олександри. Через рік, у 2023, Олександрі установили біонічний протез, після чого вона розпочала реабілітацію і поступово повернулася до занять художньою гімнастикою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишній футболіст збірної України поїхав в окупований Луганськ.

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