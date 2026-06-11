Попугай ара предсказал победителя стартового матча ЧМ-2026 (фото)

Синегорлые ара из лейпцигского зоопарка в Германии определили победителя первого матча Чемпионата мира по футболу 2026 года.

В футбольном матче между ЮАР и Мексикой победит последняя. Такое предсказание птицы опубликовал зоопарк Лейпцига.

Процедура выбора была традиционной. Перед попугаями поставили два шара с названиями стран-участниц, и после недолгих раздумий один из ара уверенно взял в клюв шар с надписью "Мексика".

Директор зоопарка Йорг Юнхольд в шутку объяснил этот выбор южноамериканским происхождением птицы и её "местным патриотизмом".

"За этими птицами стоит нечто большее, чем просто развлечение вроде футбола: наши ара являются послами защиты видов и ежедневно напоминают о важности сохранения исчезающих видов в Южной Америке. Кроме того, ежедневные тренировки и игривые, разнообразные занятия являются частью их повседневной рутины здесь, в зоопарке. Кроме того, они действуют как птицы стаи, как команда — и обладают качествами футболистов", — отметило руководство.

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Лейпцигский зоопарк регулярно привлекает своих обитателей к футбольным прогнозам ещё со времён ЧМ-2010. Среди них — знаменитый осьминог Пауль.

Однако не Лейпцигом единым. И в других немецких зоопарках слонам, обезьянам и попугаям, среди прочих, позволяют делать свои прогнозы на исход матча, награждая их лакомствами, пишет Die Sachsen.

Так, карликовые обезьяны в мини-зоопарке в Ауэ (Саксония) сделали свой прогноз, согласно которому в воскресенье, 14 июня, немецкая команда одержит победу над Кюрасао. За предсказание они получат в качестве угощения кузнечиков.

В Гере перед чемпионатом мира по футболу за дело берутся даже обезьяны. Там золотистые львиные тамарины из зоопарка возьмут на себя эту работу и будут делать прогнозы перед каждым матчем сборной Германии.

В зоопарках Эрфурта и Магдебурга в роли оракулов выступили слоны. В Эрфурте Кибо озвучит свой прогноз 13 июня, а в Магдебурге Кандо сможет озвучить свой прогноз на день раньше.

Для зоопарков животные-оракулы — это развлекательное мероприятие, призванное вызвать ажиотаж, например, в социальных сетях. Но это также и просветительская акция, подчеркивает Магдебургский зоопарк.

Цель акции — в увлекательной форме повысить осведомленность посетителей о зоологических темах и рассказать об уходе за африканскими слонами.

Отметим, что первый матч ЧМ-2026 начнется в 22:00 на стадионе "Ацтека" в Мексике. Примечательно, что это уже второй раз, когда Мексика и ЮАР открывают Чемпионат мира. Впервые это произошло в 2010 году, когда турнир проходил в Южной Африке.

Напомним, что болельщики критикуют ФИФА из-за билетов на ЧМ-2026, которые стоят тысячи и миллионы долларов.

Также сообщалось, что Джанни Инфантино дал пресс-конференцию, на которой журналисты просили его прокомментировать многочисленные скандалы с визами в США. Но глава ФИФА просто попросил критиков "расслабиться".