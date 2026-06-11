Папуга ара передбачив переможця стартового матчу ЧС-2026 (фото)

Синьогорлі ара із зоопарку Лейпцига в Німеччині визначили переможця першого матчу Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

У футбольному матчі між ПАР і Мексикою переможе остання. Таке передбачення птаха опублікував зоопарк Лейпцига.

Процедура вибору була традиційною. Перед папугами поставили дві кулі з назвами країн-учасниць, і після нетривалих роздумів один з ара впевнено взяв у дзьоб кулю з написом "Мексика".

Директор зоопарку Йорг Юнхольд жартома пов'язав цей вибір із південноамериканським походженням птаха та його "місцевим патріотизмом".

"За цими птахами стоїть щось більше, ніж просто розваги на кшталт футболу: наші ара є послами захисту видів і щодня нагадують про важливість збереження видів, що зникають у Південній Америці. Крім того, щоденні тренування та ігристі, різноманітні заняття є частиною їхньої щоденної рутини тут, у зоопарку. Крім того, вони діють як птахи зграї, як команда — і мають якості футболістів", — зазначило керівництво.

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Зоопарк Лейпцига регулярно залучає своїх мешканців до футбольних прогнозів ще з часів ЧС-2010. Серед них — знаменитий восьминіг Пауль.

Однак не Лейпцигом єдиним. І в інших німецьких зоопарках слонам, мавпам та папугам, серед інших, дозволяють робити свої прогнози щодо результату матчу, даючи в нагороду ласощі, пише Die Sachsen.

Так, карликові мавпи в міні-зоопарку в Ауе (Саксонія) зробили свій прогноз, згідно з яким у неділю, 14 червня, німецька команда здобуде перемогу над Кюрасао. За пророцтво вони отримають у якості частування коників.

У Гері перед чемпіонатом світу з футболу за справу беруться й мавпи. Там золотисті левові тамарини з зоопарку візьмуть на себе цю роботу і робитимуть прогнози перед кожним матчем збірної Німеччини.

У зоопарках Ерфурта та Магдебурга оракулами стали слони. В Ерфурті Кібо оприлюднить свій прогноз 13 червня, а в Магдебурзі Кандо зможе оприлюднити свій прогноз на день раніше.

Для зоопарків тварини-оракули — це розважальний захід, покликаний викликати ажіотаж, наприклад, у соціальних мережах. Але це також і освітня акція, підкреслює Магдебурзький зоопарк.

Мета акції — у цікавій формі підвищити обізнаність відвідувачів щодо зоологічних тем та розповісти про догляд за африканськими слонами.

Зазначимо, що перший матч ЧС-2026 розпочнеться о 22:00 на стадіоні "Ацтека" в Мексиці. Примітно, що це вже вдруге, коли Мексика та ПАР відкривають Чемпіонат світу. Вперше таке сталося у 2010 році, коли турнір проходив у Південній Африці.

Нагадаємо, вболівальники критикують ФІФА через квитки на ЧС-2026, які коштують тисячі й мільйони доларів.

Також повідомлялося, що Джанні Інфантіно дав прес-конференцію, на якій журналісти просили його прокоментувати численні скандали з візами до США. Але глава ФІФА просто попросив критиків "розслабитися".