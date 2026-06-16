Легендарные сестры Уильямс выступят в паре на "Уимблдоне"

23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс вместе со своей сестрой, завоевавшей 7 чемпионских титулов, Винус Уильямс выступят в парном разряде на "Уимблдоне-2026".

Сестры получили wild card для участия в турнире. Об этом сообщили организаторы турнира в X.

Винус — 45 лет, Серени — 44. В паре они выиграли шесть титулов "Уимблдона". Кроме того, в одиночном разряде они завоевали 12 титулов "Уимблдона".

Их последний матч в парном разряде на этом турнире в Великобритании состоялся в 2016 году, и они стали победительницами турнира.

Сам турнир пройдет с 29 июня по 12 июля.

Напомним, что в начале июня 44-летняя Серена Уильямс вернулась на корт после 1375-дневного перерыва. 44-летняя американка сыграла матч на арене Энди Мюррея в Великобритании, победив в парном разряде вместе с канадской теннисисткой Викторией Мбоко.

Відео дня

Ранее "Фокус" сообщал , что Марта Костюк победила в первом раунде Открытого чемпионата Франции, а матч проходил именно в тот момент, когда 24 мая Российская Федерация нанесла удар по Киеву. Во время пресс-конференции спортсменка расплакалась, поскольку из-за российского обстрела едва не потеряла семью. Костюк показала фото с кадрами пожара, который бушевал неподалеку от дома.

2 мая Марта Костюк стала победительницей турнира WTA 1000 в Мадриде, обыграв в финале "нейтральную" Мирру Андрееву. Украинская теннисистка выиграла решающий матч в двух сетах и завоевала один из самых значимых титулов в своей карьере.