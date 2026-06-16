Легендарні сестри Вільямс зіграють в парі на "Вімбілдоні"

23-разова чемпіонка турнірів Grand Slam Серена Вільямс разом зі своєю сестрою, яка виграла 7 чемпіонських титулів, Вінус Вільямс зіграють у парному розряді на "Вімбілдоні-2026".

Сестри отримали wild card для участі у турнірі. Про повідомили організатори турніру в X.

Вінус — 45 років, Серені – 44. У парі вони виграли шість титулів "Вімбілдону". Також на двох вони здобули 12 титулів "Вімбілдону" в одиночному розряді.

Остання їхня гра у парному розряді на цьому турнірі в Британії була в 2016 році, вони стали переможницею турніру.

Сам турнір пройде з 29 червня до 12 липня.

Нагадаємо, що на початку червня 44-річна Серена Вільямс повернулася на корт після 1375 днів перерви. 44-річна американка зіграла матч на арені Енді Мюррея у Британії, перемігши у парному розряді разом з канадською тенісисткою Вікторією Мбоко.

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Раніше Фокус розповідав, що Марта Костюк перемогла у першому турі Відкритого чемпіонату Франції, а гра відбувалась саме тоді, коли Російська Федерація вдарила по Києву 24 травня. Під час пресконференції спортсменка розплакалась, оскільки через російський обстріл ледь не втратила родину. Костюк показала фото з кадрами пожежі, яка вирувала неподалік від будинку.

2 травня Марта Костюк стала переможницею турніру WTA 1000 в Мадриді, здолавши у фіналі "нейтральну" Мірру Андрєєву. Українська тенісистка виграла вирішальний матч у двох сетах та здобула один із найбільших титулів у своїй кар’єрі.