Сотни тысяч евро в неделю: кто из украинских спортсменов зарабатывает больше всех

Украинские спортсмены продолжают удивлять мир — Александр Усик по-прежнему остается непобедимым чемпионом, а Марта Костюк недавно вышла в полуфинал "Ролан Гаррос".

За такие успешные выступления украинцы получают немалые гонорары. "Фокус" составил пятерку спортсменов, которые зарабатывают больше всех.

5. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин в сентябре 2024 года продлил контракт с испанским грандом до 2030 года.

Андрей Лунин Фото: ФК "Реал"

Согласно данным сайта Capology, зарплата Лунина составляет 5,25 миллиона долларов в год.

В составе мадридцев Лунин выиграл два чемпионата Испании, Кубок Испании, два Суперкубка Испании, а также дважды становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В 2024 году Лунин с "Реалом" завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА.

4. Илья Забарный

Прошлым летом Илья Забарный перешел в состав тогдашнего победителя Лиги чемпионов — ПСЖ. А уже в конце мая 2026 года он стал четвёртым украинцем, выигравшим Лигу чемпионов — его клуб завоевал самый престижный евротрофей второй раз подряд.

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Илья Забарный Фото: Пресс-служба УАФ

В составе ПСЖ Забарный получает 6,25 миллиона долларов в год. Однако в его контракте предусмотрены бонусы, благодаря которым он может заработать до 10 миллионов в год или почти 200 тысяч долларов в неделю.

3. Артем Довбик

Этим летом украинский нападающий римской "Ромы" Артем Довбик, скорее всего, покинет итальянский клуб. В клубе часто выражают недовольство именно тем, насколько дорого обходится этот форвард "Роме".

Артем Довбик Фото: These Football Times / Twitter

При переходе лучшего на тот момент бомбардира Ла Лиги украинец получил выгодный контракт — 6,38 миллиона долларов в год. При этом в его контракте предусмотрены и бонусы — около 2 миллионов долларов в год.

2. Михаил Мудрик

Самый дорогой украинец в истории футбола, как и ожидалось, подписал самый крупный контракт среди всех украинцев. Однако в настоящее время он не играет, поэтому точно не рассчитывает на бонусные выплаты.

Михаил Мудрик Фото: The Independent

Журналисты английских изданий периодически упоминают и о том, что Михаил может получать меньшую зарплату, ведь сейчас он находится вне игры из-за допингового бана.

Однако подтверждения этой информации не было. При этом базовая зарплата Мудрика составляет 6,88 миллиона в год.

1. Александр Усик

В 2025 году издание Forbes включило украинского боксёра Александра Усика в топ-11 самых высокооплачиваемых спортсменов. Однако в рейтинге этого года его нет даже в топ-50. Вероятно, из-за отсутствия боёв — поединок с Рико Верховеном состоялся позже публикации рейтинга.

Александр Усик Фото: Sky Sports

Тем не менее, непобедимый украинский чемпион за год заработал примерно 50 миллионов долларов. В то же время гонорар за бой с Верховеном оценивается примерно в 47–54 миллиона долларов, а нидерландская газета De Volkskrant называла значительно большую сумму — около 100 миллионов.

В топ-10 также входят четверо футболистов — Анатолий Трубин, Виталий Николенко, Виктор Цыганков и Владислав Ванат. А также — баскетболист Святослав Михайлюк.

Напомним, ранее украинский футболист Александр Зинченко, который несколько лет играл в Великобритании, сравнил жизнь в Лондоне и Манчестере. По его словам, стоимость жизни в столице значительно выше, чем в крупном городе.

Ранее "Фокус" рассказывал о жизненном пути Александра Зинченко, который в свое время перешел из академии донецкого "Шахтера" в российскую "Уфу". После этого он смог перейти в "Манчестер Сити" и даже сыграл в финале Лиги чемпионов.