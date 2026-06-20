Сотні тисяч євро на тиждень: хто з українських спортсменів заробляє найбільше

Українські спортсмени продовжують дивувати світ — Олександр Усик надалі є непереможним чемпіоном, а Марта Костюк нещодавно зіграла у півфіналі Ролан Гаррос.

За такі успішні виступи українці отримують чималі виплати. Фокус зібрав п'ятірку спортсменів, які заробляють найбільше.

5. Андрій Лунін

Український голкіпер мадрдиського "Реалу" Андрій Лунін у вересні 2024 року продовжив свою співпрацю з іспанським грандом до 2030 року.

Андрій Лунін Фото: ФК "Реал"

Відповідно до даних сайту Capology, зарплата Луніна складає 5,25 мільйона доларів на рік.

У складі мадридців Лунін виграв два Чемпіонати Іспанії, кубок Іспанії, два Суперкубка Іспанії, а також двічі вигравав Лігу Чемпіонів та Суперкубок УЄФА. У 2024 році Лунін з "Реалом" здобув Міжконтинентальний кубок ФІФА.

4. Ілля Забарний

Минулого літа Ілля Забарний перебрався до стану тодішнього переможця Ліги Чемпіонів — ПСЖ. А вже наприкінці травня 2026 року він став четвертим українцем, що вигравав Лігу Чемпіонів — його клуб взяв найпрестижніший євротрофей вдруге поспіль.

Відео дня

Ілля Забарний Фото: Пресслужба УАФ

У складі ПСЖ Забарний отримує 6,25 мільйонів доларів на рік. Однак у його контракті передбачені бонуси, завдяки яким він може заробити до 10 мільйонів на рік або майже 200 тисяч доларів на тиждень.

3. Артем Довбик

Цього літа український нападник римської "Роми" Артем Довбик цілком ймовірно залишить італійський клуб. У клубі часто висловлюють незадоволеність саме тим, наскільки дорогим є форвард для "Роми".

Артем Довбик Фото: These Football Times / Twitter

При переході найкращого на той момент бомбардира Ла Ліги українець отримав хороший контракт — 6,38 мільйонів доларів на рік. Водночас у його контракті передбачені і бонуси — близько 2 мільйонів доларів на рік.

2. Михайло Мудрик

Найдорожчий українець в історії футболу очікувано отримав найбільший контракт серед всіх українців. Однак наразі він перебуває поза грою, тож точно не розраховує на бонусні виплати.

Михайло Мудрик Фото: The Independent

Журналісти англійських видань періодично говорять і про те, що Михайло може отримувати меншу зарплату, адже наразі перебуває поза грою через допінговий бан.

Однак підтвердження цієї інформації не було. Натомість базова зарплата Мудрика складає 6,88 мільйона на рік.

1. Олександр Усик

У 2025 році видання Forbes включило українського боксера Олександра Усика в топ 11 спортсменів, які заробили найбільше. Однак у цьогорічному випусук його немає навіть в топ 50. Ймовірно, через відсутність боїв — поєдинок з Ріко Верховеном пройшов пізніше за публікацію рейтингу.

Олександр Усик Фото: Sky Sports

Тим не менш, непереможний український чемпіон за рік заробив приблизно 50 мільйонів доларів. Натомість гонорар за бій з Верховеном оцінюється приблизно в 47–54 мільйонів доларів, а нідерландське De Volkskrant називало значно більшу суму — близько 100 мільйонів.

У топ 10 також перебуває четверо футболістів — Анатолій Трубін, Віталій Миколенко, Віктор Циганков та Владислав Ванат. А також — баскетболіст Святослав Михайлюк.

Нагадаємо, раніше український футболіст Олександр Зінченко, який декілька років відіграв у Британії, порівняв період життя у Лондоні та Манчестері. За його словами, вартість життя у столиці значно дорожча ніж у великому місті.

Раніше Фокус розповідав про життєвий шлях Олександра Зінченка, який свого часу перейшов з академії донецького "Шахтаря" до російської "Уфи". Після цього він зміг потрапити до "Ман Сіті" та навіть зіграв у фіналі Ліги Чемпіонів.