Матч чемпионата мира могут перенести из-за грозы: что известно

Матч второго тура Чемпионата мира-2026 может быть временно приостановлен или даже перенесён из-за погодных условий. Игра состоится в Филадельфии.

В матче, который начнётся в полночь 23 июня (по киевскому времени), встретятся Франция и Ирак. О возможной приостановке матча сообщает французское издание RMC.

На данный момент прогноз предполагает, что во время матча в Филадельфии может пройти гроза. На турнире действует специальный протокол, предусматривающий обязательную паузу, если в радиусе 13 километров будет зафиксирован удар молнии.

В связи с этим предусмотрено, что матч должен быть приостановлен на 30 минут. Если за этот период будет зафиксирован ещё один удар молнии, то отсчёт времени начнётся сначала.

Правила приостановки матчей из-за погодных условий основаны на действующих нормах, применяемых в США при проведении спортивных соревнований.

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В прошлом году аналогичный протокол уже применялся на клубном чемпионате мира, где из-за непогоды несколько матчей были прерваны или перенесены.

Ранее "Фокус" сообщал , что 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья проявил искренние эмоции после матча с Испанией, который удалось завершить со счётом 0:0. Возинья защитил ворота от всех атак испанцев, а затем расплакался от переполняющих его эмоций. Фото голкипера со слезами на глазах распространили СМИ, а тем временем количество его подписчиков в Instagram выросло в 100 раз и достигло 5–6 млн.

Кроме того, мы рассказывали, что защитник сборной Кабо-Верде, которая удивила всех, сыграв вничью со сборной Испании в первом матче чемпионата мира, Роберту Лопеш оказался в составе африканской сборной благодаря LinkedIn.

Для вашего удобства "Фокус" также подготовил расписание всех матчей группового этапа Чемпионата мира. Сохраните его, чтобы всегда знать, когда состоится следующий матч сборной, за которую вы болеете.