Матч Чемпіонату світу можуть перенести через грозу: що відомо

Поєдинок другого туру Чемпіонату світу-2026 може бути тимчасово призупинено чи навіть перенесено через погодні проблеми. Гра відбудеться у Філадельфії.

У матчі, який розпочнеться опівночі 23 червня (за київським часом), зіграють Франція та Ірак. Про можливу призупинку матчу повідомляє французьке видання RMC.

На даний момент прогноз передбачає, що під час матчу у Філадельфії може бути гроза. На турнірі існує спеціальний протокол, який передбачає обов'язкову паузу, якщо в радіусі 13 кілометрів буде зафіксовано удар блискавки.

Через це передбачається, що матч має бути призупинено на 30 хвилин. Якщо за цей період було зафіксовано ще один удар блискавки, то буде розпочато відлік часу з початку.

Правила щодо призупинення матчів через погодні умови ґрунтуються на чинних нормах, які застосовуються у США під час проведення спортивних змагань.

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Минулого року аналогічний протокол вже використовувався на клубному чемпіонаті світу, де через негоду кілька поєдинків були перервані або перенесені.

Раніше Фокус розповідав, що 40-річний воротар команди Кабо-Верде Возінья показав щирі емоції після матчу з Іспанією, який вдалось звершити з рахунком 0:0. Возінья захистив ворота від усіх атак іспанців, а потім розплакався від надміру почуттів. Фото голкіпера зі сльозами на очах поширили медіа, а там часом кількість його підписників в Instagram зросла у 100 разів і досягла 5-6 млн.

Також ми розповідали, що захисник збірної Кабо-Верде, яка здивувала всіх, зігравши внічию проти збірної Іспанії у першй грі Чемпіонату світу, Роберту Лопеш опинився у складі африканської збірної завдяки LinkedIn.

Для вашої зручності Фокус також підготував розклад усіх матчів групового етапу Чемпіонату світу. Зберігайте його, аби завжди знати, коли буде наступний матч збірної, за яку ви вболіваєте.