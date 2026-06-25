В Румынии не хотят видеть российский флаг и гимн на турнире по гимнастике: в РФ возмутились

Мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок выступил против использования российского флага и гимна на предстоящем Кубке Вызова по художественной гимнастике.

"Когда я утверждал проведение таких соревнований в Клуж-Напоке в многофункциональном зале BT Arena, я знал, что российские спортсмены не смогут использовать гимн и флаг в качестве символов на официальных соревнованиях по художественной гимнастике", — заявил Бок, подчеркнув, что российский гимн не будет исполняться, а российский флаг не будет использоваться "для представления спортсменов из этой страны", — цитирует Бока агентство Mediafax.

Глава российского спорта Михаил Дегтярев уже выразил возмущение в связи с заявлением мэра Клуж-Напока.

"Заявления представителей властей румынского города Клуж-Напока о готовности помешать выступлению российских спортсменок на Кубке мира под национальным флагом являются вопиющим нарушением Олимпийской хартии и принципа политической нейтральности спорта", — заявил министр спорта РФ.

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Он уже заявил, что Федерация гимнастики России обратилась в Международную федерацию гимнастики (World Gymnastics), а Олимпийский комитет России — к Национальному олимпийскому комитету Румынии с требованием о необходимости "неукоснительного соблюдения решения исполкома World Gymnastics об отмене всех ограничений в отношении российских спортсменок, выступающих под государственным флагом, во время Кубка вызова в Клуж-Напоке".

Ранее в World Gymnastics приняли решение отменить нейтральный статус для обеих стран после публикации новых рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), который призвал отменить все санкции в отношении Беларуси.

Этап Кубка вызова по художественной гимнастике пройдет с 26 по 28 июня.

Ранее министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал победы российских спортсменов на Паралимпиаде-2026 маяком для российских оккупантов.

"Минспорт совместно с Паралимпийским комитетом России активно развивает направление привлечения участников СВО (так российская пропаганда называет войну России против Украины) в адаптивный спорт", — заявил российский министр.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпийских игр в Италии.

Напомним, что во время церемонии награждения на юниорском чемпионате по художественной гимнастике "Евро-2026" украинская гимнастка София Краинская в знак протеста отказалась слушать гимн Российской Федерации.

"Фокус" также писал о том, как украинский дзюдоист демонстративно проигнорировал российский гимн на пьедестале.