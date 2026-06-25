У Румунії не хочуть бачити російські прапор і гімн на турнірі з гімнастики: у РФ обурились

Мер румунського міста Клуж-Напока Еміль Бок виступив проти використання російського прапора та гімну на майбутньому Кубку Виклику з художньої гімнастики.

"Коли я затверджував організацію таких змагань у Клуж-Напоці в багатофункціональному залі BT Arena, знав, що російські спортсмени не зможуть використовувати гімн і прапор як символи на офіційних змаганнях з художньої гімнастики", - заявив Бок, підкресливши, що російський гімн не виконуватиметься, а російський прапор не використовуватиметься "для представлення спортсменів з цієї країни", — цитує Бока агентство Mediafax.

Керівник російського спорту Михайло Дегтярьов вже обурився через заяву мера Клуж-Напока.

"Заяви представників влади румунського міста Клуж-Напока про готовність перешкодити виступу російських спортсменок на Кубку світу під національним прапором є кричущим порушенням Олімпійської хартії та принципу політичної нейтральності спорту", - заявив міністр спорту РФ.

Відео дня

Він вже заявив, що Федерація гімнастики Росії вже звернулася до Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics), а Олімпійський комітет Росії – до Національного олімпійського комітету Румунії з вимогою щодо необхідності "неухильного дотримання рішення виконкому World Gymnastics про скасування всіх обмежень щодо російських спортсменок під державним прапором під час Кубка виклику у Клуж-Напоці".

Раніше, у World Gymnastics вирішили зняти нейтральний статус з обох країн після публікації нових рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який закликав скасувати всі санкції щодо Білорусі.

Етап Кубка виклику з художньої гімнастики проходитиме з 26 по 28 червня.

Раніше міністр спорту РФ та голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов назвав перемоги російських спортсменів на Паралімпіаді-2026 маяком для російських окупантів.

"Мінспорт спільно з Паралімпійським комітетом Росії активно розвиває напрямок залучення учасників СВО (так російська пропаганда називає війну Росії проти України) в адаптивний спорт", - заявив російський міністр.

Збірна Росії посіла третє місце у медальному заліку Паралімпійських ігор в Італії.

Нагадаємо, під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті з художньої гімнастики Євро-2026 українська гімнастка Софія Країнська на знак протесту відмовилась слухати гімн Російської Федерації.

Фокус також писав про те, як український дзюдоїст показово проігнорував російський гімн на п'єдесталі.