Известного украинского киберспортсмена дисквалифицировали за связи с РФ: на какой срок его "забанили"

Федерация киберспорта Украины (Ukrainian Esports Federation, UESF) дисквалифицировала одного из самых известных киберспортсменов Александра Костылева с ником S1mple. Причина дисквалификации — игра в команде с россиянами. Помимо Костылева, "забанили" в общей сложности 43 игрока, но наказания у всех разные.

В Украине обновили политику дисциплинарной ответственности в киберспорте и определили различные виды наказаний, сообщили на портале Федерации. Обновленные правила вступили в силу 6 июня 2026 года, а обновленный список наказанных игроков — 25 июня. В новых правилах выделено пять видов нарушений, при этом наказание назначает специальная дисциплинарная комиссия. Под наказание попал Александр Костылев S1mple, игрок в Counter-Strike 2 (CS2): он получил годовой "бан" и отстранен от соревнований до 30 июня 2027 года.

На портале UESF перечислены четыре основные категории нарушений: спортивные (чит, эксплойты, баги и др.), манипуляция результатами (договорные матчи, фальсификация результатов и др.), нарушения регламента (неявка на матч, срыв матча и др.), этические нарушения (антиукраинские высказывания, участие в командах РФ и т. п.). Также имеется дополнительная категория "прочие нарушения", к которой относится "предоставление ложной информации, обход санкций, невыполнение решений". Нарушение Костылева указано в таблице с заблокированными игроками — "за участие в официальном матче в одной команде с россиянами".

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Скандал в киберспорте — подробности о бане Александра Костылева (S1mple) Фото: Скриншот

В таблице с наказанными киберспортсменами — 43 человека. На странице федерации в Facebook указано, что наказание — дисквалификация на срок от 3 месяцев до 5 лет. Отдельное наказание предусмотрено для лиц, незаконно выехавших из Украины: бессрочное, но автоматически снимаемое в случае возвращения. Отмечается, что все, кто попадает в такой список, "автоматически исключаются из состава сборной".

Скандал в киберспорте — подробности

UESF привела ссылку, по которой можно найти доказательства нарушений, допущенных киберспортсменами. В случае с Костылевым речь идет об участии в турнире EuropeBrazil CS Asia Championships 2026 (21 мая) в составе команды BC.Games с российскими игроками. На портале чемпионата есть список игроков команды, и среди них — россиянин Денис Шапиров с ником electroNic.

Скандал в киберспорте — игра Александра Костылева (S1mple) вместе с россиянином Фото: Скриншот

На странице X Александра Костылева (S1mple) пока нет комментариев об исключении из сборной и годовой дисквалификации.

Александр Костылев (S1mple, также Саша Симпл) — один из самых известных киберспортсменов Украины в игре Counter-Strike 2, как ранее писал "Фокус". В 2025 году он начал играть в составе команды BC Game Esports и оказался в центре скандала. Выяснилось, что Костылев публично поздравил с приходом в команду нового игрока Дениса Шарипова, хотя ранее заявлял, что такого никогда не допустит. S1mple перепостил на свою страницу в X информацию о приходе Шапирова и поздравил "друга". В комментариях к этому сообщению игроку напомнили о его словах в 2024 году, когда он сказал, что ни за что не перейдёт в команду Cloud9, поскольку в ней играют четыре россиянина.

Отметим, что в мае 2025 года стало известно, что Александр Костылев вошёл в состав американской команды FaZe. Выяснилось, что его взяли на правах "аренды", а вместе с ним должны были играть норвежец, датчанин, словак и американец: россиян не было.

Напоминаем, что в сентябре 2025 года произошёл ещё один скандал в киберспорте, связанный с киберспортсменкой Светланой Мевлид под ником suns1de.