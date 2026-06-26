Відомого українського кіберспортсмена дискваліфікували за зв'язок з РФ: який термін "бана"

Федерація кіберспорту України (Ukrainian Esports Federation, UESF) дискваліфікувала одного з найвідоміших кіберспортсменів Олександра Костилєва з ніком S1mple. Причина дискваліфікації — гра у команді з росіянами. Крім Костилєва, "забанили" сумарно 43 гравців, але покарання у всіх різні.

В Україні оновили політику дисциплінарної відповідальності для кіберспорту та визначили різні види покарань, повідомили на портал Федерації. Оновлені правила почали діяти 6 червня 2026 року, а оновлений список покараних гравців — 25 червня. У нових правилах виділили п'ять видів порушень, при цьому покарання встановлює спеціальна дисциплінарна комісія. Під покарання потрапив Олександр Костилєв S1mple, гравець у Counter-Strike 2 (CS2): він отримав річний "бан" та відсторонений від змагань до 30 червня 2027 року.

На порталі UESF перелічуються чотири основних категорії порушень: спортивні (чити, експлойти, баги та ін.), маніпуляція результатами (договірні матчі, спотворення результату та ін.), порушення регламенту (неявка на матч, зрив матчу та ін.), етичні порушення (антиукраїнські вислови, участь у командах РФ тощо). Також і додаткова категорія "інші порушення", до якої належить "надання неправдивої інформації, обхід санкцій, невиконання рішень". Порушення Костилєва вказане у таблиці із забаненими гравцями — "за участь в офіційному матчі в одній команді з росіянами".

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Скандал у кіберспорті — дані про бан для Олександра Костилєва (S1mple) Фото: Скриншот

У таблиці з покараними кіберспортсменами — 43 людини. На сторінці Facebook федерації вказано, що покарання — дискваліфікація на термін від 3 місяців до 5 років. Окреме покарання для осіб, які незаконно виїхали з України: безстрокове, але автоматично знімається у випадку повернення. Наголошується, що усі, хто потрапляє у такий список "автоматично виключається зі складу збірної"

Скандал у кіберспорті — деталі

UESF навела посилання, за яким можна відшукати докази порушень, які допустили кіберспортсмени. Для Костилєва — це участь у турнірі EuropeBrazil CS Asia Championships 2026 (21 травня) у складі команди BC.Games з російськими гравцями. На порталі чемпіонату є список гравців команди, і серед них — росіянин Денис Шапіров з ніком electroNic.

Скандал у кіберспорті — гра Олександра Костилєва (S1mple) разом з росіянином Фото: Скриншот

На сторінці X Олександра Костилєва (S1mple) поки немає коментарів про виключення зі збірної та річну дискваліфікацію.

Олександра Костилєва (S1mple, також Саша Сімпл) — один з найвідоміших кіберспортсменів України у грі Counter-Strike 2, раніше писав Фокус. У 2025 році він почав грати у складі команди BC Game Esports і потрапив у скандал. З'ясувалось, Костилєв публічно привітав прихід у команду нового гравця Дениса Шаріпова, хоч раніше заявляв, що такого ніколи не допустить. S1mple перепостив на свою сторінку в X інформацію про прихід Шапірова і привітав "друга". У коментарях до цього повідомлення гравцю нагадали слова у 2024 році, коли він сказав, що нізащо не перейде у команду Cloud9, оскільки у ній грають чотири росіянина.

Зазначимо, у травні 2025 року стало відомо, що Олександр Костилєв увійшов у американську команду FaZe. З'ясувалось, що його взяли на правах "оренди", а поруч з ним мали грати норвежець, данець, словак та американець: росіян не було.

Нагадуємо, у вересня 2025 року стався ще один скандал у кіберспорті, який стосувався кіберспортсменки Світлани Мевлід під ніком suns1de.