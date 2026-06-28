Рекордсмен Украины и чемпион Европы: на войне погиб пауэрлифтер Михаил Маркуш (фото)

На войне с Россией погиб пауэрлифтер Михаил Маркуш, который был призером юниорских чемпионатов мира, чемпионом Европы и украинским рекордсменом.

Михаил Маркуш защищал Украину после полномасштабного вторжения России. О его гибели сообщила Федерация пауэрлифтинга Украины.

"Федерация пауэрлифтинга Украины с глубокой скорбью сообщает о тяжелой утрате. Защищая Украину от российской агрессии, погиб наш чемпион Михаил Малкуш", — отметили в спортивной организации.

Федерация пауэрлифтинга Украины сообщила о гибели на войне спортсмена Михаила Маркуша Фото: Скрін

О гибели спортсмена также высказался украинский скелетонист Владислав Гераскевич. В соцсетях он напомнил о заслугах Михаила Маркуша, в частности о его достижениях на международной арене и в Украине.

"Очередная тяжелая утрата для украинского спорта. Россия убила украинского пауэрлифтера Михаила Маркуша. Михаил был одним из самых ярких юниоров в жиме лежа в весовой категории до 59 кг. Призер чемпионатов мира среди юниоров, чемпион Европы среди юниоров, рекордсмен Украины (190 кг на Кубке Украины в Коломые)", — отметил Гераскевич, комментируя гибель спортсмена.

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Владислав Гераскевич прокомментировал гибель Михаила Маркуша Фото: Скрін

Напомним, 26 июня стало известно о гибели в войне с Россией бывшего продюсера ABC News Максима Осердчука: Фокус рассказывал, что о нем известно.

Ранее мэр Богодухова Владимир Белый сообщил, что в результате крушения Су-24М в Хмельницкой области погиб 23-летний штурман Богдан Бобенко.