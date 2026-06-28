Рекордсмен України і чемпіон Європи: на війні загинув пауерліфтер Михайло Маркуш (фото)

На війні з Росією загинув пауерліфтер Михайло Маркуш, який був призер чемпіонатів світу серед юніорів, чемпіоном Європи та українським рекордсменом.

Михайло Маркуш захищав Україну після повномасштабного вторгнення Росії. Про його загибель повідомила Федерація пауерліфтингу України.

"Федерація пауерліфтингу України з глибоким сумом повідомляє про важку втрату. Захищаючи Україну від російської агресії, загинув наш чемпіон Михайло Малкуш", — зазначили у спортивній організації.

Федерація пауерліфтингу України повідомила про загибель на війні спортсмена Михайла Маркуша Фото: Скрін

Загибель спортсмена також прокоментував український скелетоніст Владислав Гераскевич. У соцмережах він пригадав про здобутки Михайла Маркуша, зокрема про його досягнення на міжнародній арені та в Україні.

"Чергова болюча втрата для українського спорту. Росія вбила українського пауерліфтера Михайла Маркуша. Михайло був одним із найяскравіших юніорів у жимі лежачи у ваговій категорії до 59 кг. Призер чемпіонатів світу серед юніорів, чемпіон Європи серед юніорів, рекордсмен України (190 кг на Кубку України в Коломиї)", — зазначив Гераскевич, коментуючи загибель спортсмена.

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Владислав Гераскевич прокоментував загибель Михайла Маркуша Фото: Скрін

Нагадаємо, 26 червня стало відомо про загибель на війні з Росією колишнього продюсера ABC News Максима Осередчука: Фокус розповідав, що про нього відомо.

Раніше міський голова Богодухова Володимир Бєлий повідомляв, що внаслідок падіння Су-24М у Хмельницькій області загинув 23-річний штурман Богдан Бобенко.