Вторая ракетка Украины Марта Костюк впервые вышла в четвертый круг Уимблдона

24-летняя украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона. Вторая ракетка Украины обыграла в трёх сетах бывшую восьмую ракетку мира Эмму Наварро — 6:2, 4:6, 6:1.

Тем временем украинская теннисистка Дарья Снигур завершила выступление на знаменитом турнире, уступив американке Эшлин Крюгер. 6 июля Костюк сыграет с Крюгер за выход в четвертьфинал. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Костюк вышла в 1/8 финала Уимблдона

Сегодня соперницей Марты стала представительница США Эмма Наварро, бывшая восьмая ракетка мира. Во всех четырёх их предыдущих личных встречах побеждала американка.

Предыдущим рекордом украинской теннисистки на Уимблдоне был выход в третий круг в 2023 и 2024 годах

"Это невероятное место. Никогда в жизни не подумала бы, что дойду здесь до четвертого раунда. Для меня это новая территория. Потрясающая поддержка и атмосфера", — сказала вторая ракетка Украины после победы.

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По словам Марты, перед матчем она сказала мужу, что хочет выиграть и насладиться теннисом на все 100%.

Марта Костюк Фото: wtatennis.com

Кто такая Марта Костюк

Марта Костюк — теннисистка, победительница Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок и Открытого чемпионата США 2017 года в парном разряде среди юниорок. Костюк называют второй ракеткой Украины.

В сентябре 2022 года она отказалась пожать руку белорусской спортсменке Виктории Азаренко на соревнованиях. В марте 2023 года Марта Костюк выиграла турнир Женской теннисной ассоциации, одержав победу над россиянкой Варварой Грачовой, и не пожала ей руку. Тогда спортсменка посвятила свою победу Украине и всем украинцам, борющимся за независимость.

В 2024 году Костюк дошла до четвертьфинала Australian Open в одиночном разряде, а в парном — до полуфинала Roland Garros и Australian Open. Более того, в 2024 году она выступала на Олимпийских играх в Париже, где дошла до четвертьфинала. Марта стала первой украинкой, прошедшей в третий круг Олимпиады-2024.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Принцесса Уэльская Кэтрин нарушила давнюю традицию Уимблдона своим выбором наряда на четвертый день чемпионата.

Марта Костюк победила в первом туре Открытого чемпионата Франции, а матч проходил именно в тот момент, когда Россия нанесла удар по Киеву 24 мая. Во время пресс-конференции спортсменка расплакалась.

Кроме того, 2 мая Костюк стала победительницей турнира WTA 1000 в Мадриде, обыграв в финале "нейтральную" Мирру Андрееву.