Друга ракетка України Марта Костюк уперше пробилася у четверте коло Вімблдону

24-річна українська тенісистка Марта Костюк уперше в кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону. Друга ракетка України здолала в трьох сетах колишню восьму ракетку світу Емму Наварро — 6:2, 4:6, 6:1.

Тим часом українська тенісистка Дарія Снігур завершила виступи на знаменитому турнірі, поступившись американці Ешлін Крюгер. 6 липня Костюк зіграє з Крюгер за вихід до чвертьфіналу. Про це пише Суспільне Спорт.

Костюк вийшла в 1/8 фіналу Вімблдону

Сьогодні суперницею Марти стала представниця США Емма Наварро, колишня восьма ракетка світу. В усіх чотирьох їхніх попередніх очних матчах перемагала американка.

Попереднім рекордом українки на Вімблдоні був прохід у третє коло у 2023 та 2024 роках

"Це неймовірне місце. Ніколи в житті не подумала б, що дійду тут четвертого раунду. Це нова територія для мене. Надзвичайні підтримка та атмосфера", — сказала друга ракетка України після перемоги.

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За словами Марти, перед матчем вона сказала чоловіку, що хоче виграти та насолодитися тенісом на 100%.

Марта Костюк Фото: wtatennis.com

Хто така Марта Костюк

Марта Костюк — тенісистка, переможниця Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок і Відкритого чемпіонату США 2017 року в парному розряді серед юніорок. Костюк називають другою ракеткою України.

У вересні 2022 року вона відмовилася потискати руку білоруській спортсменці Вікторії Азаренко на змаганнях. У березні 2023 року Марта Костюк виграла турнір Жіночої тенісної організації, здобувши перемогу над росіянкою Варварою Грачовою і не потиснула їй руку. Спортсменка тоді присвятила свою перемогу Україні та всім українцям, які борються за незалежність.

У 2024 році Костюк дійшла до чвертьфіналу Australian Open в одиночному розряді, а в парі — до півфіналу Roland Garros та Australian Open. Ба більше, у 2024 році вона виступала на Олімпійських іграх у Парижі, де дійшла до чвертьфіналу. Марта стала першою українкою, яка пройшла у третє коло Олімпіади-2024.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Принцеса Уельська Кетрін порушила давню Вімблдонську традицію своїм вибором вбрання на четвертий день чемпіонату.

Марта Костюк перемогла у першому турі Відкритого чемпіонату Франції, а гра відбувалась саме тоді, коли Росія вдарила по Києву 24 травня. Під час пресконференції спортсменка розплакалась.

Крім того, 2 травня Костюк стала переможницею турніру WTA 1000 в Мадриді, здолавши у фіналі "нейтральну" Мірру Андрєєву.