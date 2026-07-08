"Никаких рейдов не было": в ХК "Кременчуг" объяснили обстоятельства мобилизации своих игроков

Хоккейный клуб "Кременчуг" заявил, что мобилизация двух его игроков не имеет никакого отношения к информации о якобы проведенном ТЦК рейде на ледовой арене "Айсберг". Поэтому сообщения, распространенные в отдельных СМИ и социальных сетях, по их данным, не соответствуют действительности.

На странице ХК "Кременчуг" в Instagram было опубликовано заявление, в котором опровергли информацию о том, что вратаря Эдуарда Захарченко и защитника Егора Безуглого мобилизовали во время якобы проводимого представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки рейда на ледовой арене "Айсберг".

В клубе подтвердили, что оба хоккеиста были мобилизованы в Вооруженные силы Украины. В то же время там подчеркнули, что сотрудники ТЦК не прибывали на территорию арены и не проводили никаких рейдов или других подобных мероприятий. Именно поэтому информация о якобы мобилизации спортсменов на ледовой арене, как отметили в клубе, является ложной.

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Кроме того, в публикации также говорится, что администрация и президент ХК "Кременчуг" поддерживают постоянную связь с военнослужащими. Более того, в "Кременчуге" подчеркнули, что высоко ценят мужество, ответственность и поступок своих спортсменов, вставших на защиту Украины.

"В рамках имеющихся возможностей клуб оказывает им поддержку и помогает удовлетворять потребности, возникающие в связи с прохождением службы. Мы высоко ценим мужество, достоинство и ответственность наших спортсменов, которые сегодня встали на защиту Украины и украинского народа. Хоккейный клуб "Кременчуг" благодарит Эдуарда и Егора за их позицию, желает им сил, выдержки и скорейшего возвращения домой", — отмечается в сообщении.

Мобилизация игроков хоккейного клуба "Кременчуг": что об этом известно

Напомним, что 5 июля в СМИ и социальных сетях начала распространяться информация о мобилизации вратаря ХК "Кременчуг" Эдуарда Захарченко и нападающего Егора Безуглого. Бывший вратарь сборной Украины Артур Оганджанян утверждал, что хоккеистов якобы мобилизовали после проверки на ледовой арене "Айсберг", куда, по его словам, прибыли представители ТЦК и СП.

В то же время сам Захарченко позже подтвердил, что проходит службу в рядах Вооруженных сил Украины. Кроме того, позже блогер и хоккеист Никита Коваленко заявил, что спортсменов задержали правоохранители во время комендантского часа, после чего доставили в воинскую часть. Впоследствии Артур Оганджанян также сообщил о мобилизации еще двух игроков "Кременчуга" — Юрия Мироненко и Богдана Поддубного.

Напомним, что в Волынской области разгорелся резонанс вокруг мобилизации священника УПЦ (МП) Богдана Кацевича. В частности, во Владимир-Волынской епархии заявили, что во время задержания к священнослужителю якобы применили силу, а после доставки в ТЦК ему стало плохо. В то же время в Волынском областном ТЦК заявили, что мужчина является военнообязанным, не имел права на отсрочку, прошел ВЛК и был направлен в воинскую часть в соответствии с требованиями законодательства.

Также Фокус сообщал, что в Кривом Роге 34-летнего мужчину мобилизовали, пока его пятилетняя дочь находилась в детском саду. По словам директора учреждения, девочку воспитывал именно отец, поэтому после его мобилизации ребенок фактически остался без единственного родителя, который о ней заботился.