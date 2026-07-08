"Жодних рейдів не було": у ХК "Кременчук" пояснили обставини мобілізації своїх гравців

Хокейний клуб "Кременчук" заявив, що мобілізація двох його гравців не має жодного стосунку до інформації про нібито рейд ТЦК на льодовій арені "Айсберг". Тому, поширені в окремих ЗМІ та соціальних мережах повідомлення, за їхніми даними, не відповідають дійсності.

На сторінці в Instagram ХК "Кременчук" оприлюднили заяву, в якій спростували інформацію про те, що воротаря Едуарда Захарченка та захисника Єгора Безуглого мобілізували під час нібито проведення представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки рейду на льодовій арені "Айсберг".

У клубі підтвердили, що обидва хокеїсти були мобілізовані до лав Збройних сил України. Водночас там наголосили, що працівники ТЦК не прибували на територію арени та не проводили жодних рейдів чи інших подібних заходів. Саме тому інформація про нібито мобілізацію спортсменів на льодовій арені, як зазначили в клубі, є неправдивою.

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Крім того, у публікації також йдеться, що адміністрація та президент ХК "Кременчук" підтримують постійний зв'язок із військовослужбовцями. Ба більше, у "Кременчуці" наголосили, що високо цінують мужність, відповідальність і вчинок своїх спортсменів, які стали на захист України.

"У межах наявних можливостей клуб надає їм підтримку та допомагає закривати ті потреби, які виникають у зв’язку з проходженням служби. Ми високо цінуємо мужність, гідність і відповідальність наших спортсменів, які сьогодні стали на захист України та українського народу. Хокейний клуб "Кременчук" дякує Едуарду та Єгору за їхню позицію, бажає їм сили, витримки та якнайшвидшого повернення додому", — зазначається в дописі.

Мобілізація гравців хокейного клубу "Кременчук": що про це відомо

Нагадаємо, що 5 липня у ЗМІ та соціальних мережах почала поширюватися інформація про мобілізацію воротаря ХК "Кременчук" Едуарда Захарченка та нападника Єгора Безуглого. Колишній воротар збірної України Артур Оганджанян стверджував, що хокеїстів нібито мобілізували після перевірки на льодовій арені "Айсберг", куди, за його словами, прибули представники ТЦК та СП.

Водночас сам Захарченко згодом підтвердив, що проходить службу у лавах Збройних сил України. Крім того, пізніше блогер і хокеїст Микита Коваленко заявив, що спортсменів затримали правоохоронці під час комендантської години, після чого доставили до військової частини. Згодом Артур Оганджанян також повідомив про мобілізацію ще двох гравців "Кременчука" — Юрія Мироненка та Богдана Піддубного.

Нагадаємо, що у Волинській області розгорівся резонанс навколо мобілізації священника УПЦ (МП) Богдана Кацевича. Зокрема, у Володимир-Волинській єпархії заявили, що під час затримання до священнослужителя нібито застосували силу, а після доставлення до ТЦК йому стало зле. Водночас у Волинському обласному ТЦК заявили, що чоловік є військовозобов'язаним, не мав права на відстрочку, пройшов ВЛК і був направлений до військової частини відповідно до вимог законодавства.

Також Фокус писав, що у Кривому Розі 34-річного чоловіка мобілізували, поки його п'ятирічна донька перебувала в дитячому садку. За словами директорки закладу, саме батько самостійно виховував дівчинку, тож після його мобілізації дитина фактично залишилася без єдиного з батьків, який про неї піклувався.