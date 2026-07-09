Марта Костюк проиграла в полуфинале Уимблдона: в финале сойдутся две спортсменки из Чехии

Украинская теннисистка Марта Костюк уступила в полуфинале турнира Уимблдон чешской спортсменке Линде Носковой.

Костюк проиграла со счётом 0:2 по сетам (4:6, 4:6). Об этом стало известно из трансляции матча.

Сам матч прошел в ожесточенной борьбе: соперницы чуть ли не в каждом из геймов доходили до "больше".

Тем не менее Носкова в этой игре проявила больше мастерства: особенно хорошо она играла на своих подачах.

В финале Носкова сыграет против другой чешской теннисистки Каролины Муховой, которая в напряжённом полуфинале обыграла американку Коко Гофф.

Уимблдон-2026 — когда состоится финал

Финальный матч женского турнира Уимблдона состоится уже в субботу, 11 июля. Время проведения пока не определено.

Марта Костюк на Уимблдоне

В первом раунде турнира она разгромила аргентинку Надежду Подороскую, во втором раунде одержала победу над нейтральной теннисисткой с российским паспортом Анной Блинкиной, а в третьем — обыграла американку Эмму Наварро.

Відео дня

В 1/8 финала Костюк обыграла американку Эшлин Крюгер и вышла в четвертьфинал "Уимблдона". Костюк победила в двух сетах со счётом 6:4 в каждом из них.

А в четвертьфинале со счётом 2:0 Костюк обыграла итальянку Жасмин Паолини.

Ранее "Фокус" сообщал , что Марта Костюк победила в первом раунде Открытого чемпионата Франции, а матч проходил именно в тот момент, когда 24 мая Российская Федерация нанесла удар по Киеву. Во время пресс-конференции спортсменка расплакалась, поскольку из-за российского обстрела едва не потеряла семью. Костюк показала фото с кадрами пожара, который бушевал неподалеку от дома.