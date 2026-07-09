Марта Костюк програла у півфіналі Вімблдону: у фіналі зійдуться дві спортсменки з Чехії

Українська тенісистка Марта Костюк поступилася у півфіналі турніру Вімблдон чеській спортсменці Лінді Носковій.

Костюк програла з рахунком 0:2 по сетах (4:6, 4:6). Це стало відомо з трансляції матчу.

Сам матч пройшов у запеклій боротьбі: суперниці ледь в кожному з геймів доходили до "більше".

Тим не менш Носкова в цій грі була більш умілою: особливо добре вона відігравала на власних подачах.

У фіналі Носкова зіграє проти іншої чеської тенісистки Кароліни Мухової, яка у напруженому півфіналі здолала американку Коко Гофф.

Вімблдон-2026 — коли відбудеться фінал

Фінальний матч жіночого Вімблдону відбудеться вже в суботу, 11 липня. Час наразі не було визначено.

Марта Костюк на Вімблдоні

У першому колі турніру вона розгромила аргентинку Надію Подороську, у другому колі здобула перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Анною Блінковою, а в третьому — обіграла американку Емму Наварро.

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У 1/8 Костюк здолала американку Ешлін Крюгер та вийшла у чвертьфінал "Вімблдону". Костюк перемогла у двох сетах з рахунком 6:4 в кожному з них.

А в чвертьфіналі з рахунком 2:0 Костюк здолала італійку Жасмін Паоліні.

Раніше Фокус розповідав, що Марта Костюк перемогла у першому турі Відкритого чемпіонату Франції, а гра відбувалась саме тоді, коли Російська Федерація вдарила по Києву 24 травня. Під час пресконференції спортсменка розплакалась, оскільки через російський обстріл ледь не втратила родину. Костюк показала фото з кадрами пожежі, яка вирувала неподалік від будинку.