Без Холланда, но с Месси: стали известны все участники двух полуфиналов ЧМ-2026 (фото)

Утром 12 июля стали известны все участники предстоящих двух полуфиналов Чемпионата мира по футболу-2026. Следующие матчи за выход в финал турнира состоятся 14 и 15 июля в США.

Норвегия вместе с Эрлингом Голандом уступила в дополнительное время англичанам, тогда как Аргентина во главе с Месси одержала победу в дополнительное время над Швейцарией. Об этом сообщает официальный портал FIFA.

В первом четвертьфинале, который состоялся в американском Майами, сборная Норвегии встретилась с англичанами. В течение 30 минут команды обменивались опасными моментами, пока на 35-й минуте нападающий норвежцев Шельдеруп сильным ударом в дальний угол не открыл счёт в пользу скандинавов.

Однако "Три льва" смогли отыграться до конца первого тайма благодаря голу Джуда Беллингема, и на перерыв команды ушли при счёте 1:1. На протяжении второго тайма команды пытались забить, однако игра перешла в дополнительное время.

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Беллингем сравнивает счет в матче против Норвегии Фото: fifa.com

Именно на 93-й минуте Беллингем смог отличиться во второй раз и вывести свою команду вперёд. В течение следующих 25 минут команды поочерёдно пытались закрепить результат, однако норвежцы не смогли воспользоваться своими шансами, поэтому сборная Англии выиграла этот матч.

Матч с напряжением и удалением: Аргентина против Швейцарии

В другом матче четвертьфинала, который проходил в Канзас-Сити, "альбиселесте" сыграли против швейцарцев. Аргентинцам удалось быстро забить гол — на 10-й минуте после подачи Лионеля Месси с углового отличился полузащитник "Ливерпуля" Алексис Мак Алистер.

Алексис МакАлистер (слева) радуется забитому голу вместе с Месси Фото: fifa.com

В первом тайме швейцарцы пытались вернуться в игру, однако у них ничего не получилось. Первая половина матча завершилась с минимальным преимуществом аргентинцев, а во второй половине матча события начали стремительно развиваться.

Красно-белые в течение 15 минут пытались найти путь к воротам "альбиселесте", однако удача улыбнулась им на 67-й минуте — когда Ндое сумел сыграть в стеночку с партнером и удачно переиграть вратаря. Счёт стал 1:1.

А через пять минут швейцарцы остались в меньшинстве, когда после просмотра VAR вторую желтую карточку получил нападающий сборной Швейцарии Эмболо. "Красно-белые" доиграли основное время матча под сильным давлением аргентинцев, но матч перешел в дополнительное время.

Швейцария доиграла основное время вдесятером после удаления Эмболо Фото: fifa.com

Аргентинцы начали первый дополнительный тайм с непрерывных атак на ворота швейцарцев, которые время от времени пытались нанести ответные удары. За это время Месси и компании не удалось выйти вперед, и игра перешла во второй дополнительный тайм.

В последующие 15 минут "альбиселесте" усилили давление, и на 112-й минуте оборона швейцарцев пропустила великолепный удар Хулиана Альвареса в дальнюю девятку. Таким образом, счёт стал 2:1 в пользу Месси и Ко.

Альварес эффектно забил второй гол в ворота швейцарцев Фото: fifa.com

Команда Лионеля Скалони не остановилась и забила третий гол благодаря усилиям нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса на 120+1-й минуте матча. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу "альбиселесте".

Кто сыграет в полуфинале ЧМ-2026: где и когда

В первом полуфинале сойдутся действующие вице-чемпионы мира — сборная Франции — и действующие чемпионы Европы — сборная Испании. Их матч состоится 14 июля в американском Далласе и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

Во втором матче сборной Англии предстоит встретиться с действующими чемпионами мира — сборной Аргентины. Игра этой пары состоится 15 июля в американском Атланте и также начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Впоследствии стало известно, что игрок сборной ЮАР был найден мертвым после возвращения с ЧМ-2026. На данный момент официальная причина смерти не объявлена, но СМИ отмечают, что футболист мог покончить с собой из-за депрессии.