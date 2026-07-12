Без Голанда, але з Мессі: стали відомі всі учасники двох півфіналів ЧС-2026 (фото)

Зранку 12 липня стали відомі всі учасники майбутніх двох півфіналів Чемпіонату світу з футболу-2026. Наступні матчі за вихід до головного матчу турніру відбудуться 14 та 15 липня у США.

Норвегія разом з Ерлінгом Голандом поступилися в екстратаймі англійцям, тоді як Аргентина на чолі з Мессі перемога в екстратаймі Швейцарію. Про це повідомляє офіційний портал FIFA.

В першому чвертьфіналі, який відбувся у американському Маямі, збірна Норвегії протистояла англійцям. Команди протягом 30 хвилин обмінялися гострими моментами, допоки на 35-ій хвилині нападник норвежців Шельдеруп cильним ударом у дальній кут не відкрив рахунок на користь скандинавів.

Однак "Три леви" змогли відіграти до кінця першого тайму завдяки удару Джуда Беллінгема, а рахунок на перерву став 1-1. Протягом другого тайму команди намагалися забити, однак гра перейшла у додатковий час.

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Беллінгем зрівнює рахунок у матчі проти Норвегії Фото: fifa.com

Саме на 93-ій хвилині Беллінгем зміг відзначитися вдруге та вивести свою команду. Протягом наступних 25 хвилин команди почергово намагалися закріпити результат, однак норвежці не змогли скористатися нагодами, тому збірна Англії виграла цей матч.

Матч з нервами та вилученням: Аргентина проти Швейцарії

В іншому матчі чвертьфіналу, який відбувався у Канзас-Сіті, альбіселесте зіграли проти швейцарців. Аргентинцям вдалося швидко забити м'яч — на 10-ій хвилині після подачі Ліонеля Мессі з кутого відзначився півзахисник "Ліверпуля" Алексіс Мак Алістер.

Алексіс МакАлістер (зліва) радіє забитому м'ячу разом з Мессі Фото: fifa.com

У першому таймі швейцарці намагалися повернути в гру, однак їм нічого не вдалося. Перша половина матчу завершилися за мінімальної переваги аргентинців, а в другій половині матчу події почали стрімко розвиватися.

Червоно-білі намагалися протягом 15 хвилин знайти шляхи до воріт альбіселесте, однак удача їм посміхнулася на 67-ій хвилині — коли Ндоє зміг обігратися з партнером і вдало пробити голкіпера. Рахунок став 1-1.

А за п'ять хвилин швейцарці лишилися в меншості, коли після перегляду VAR другу жовту отримав нападник Швейцарії Емболо. Червоно-білі дограли основний час матчу під сильним тиском аргентинців, але матч перейшов у додатковий час.

Швейцарія дограла основний час удесятьох після вилучення Емболо Фото: fifa.com

Аргентинці розпочали перший екстратайм з постійних атак на ворота швейцарців, які час від часу намагалися бити у відповідь. Протягом цього часу в Мессі та Ко не вдалося вийти вперед, і гра перейшла в другий екстратайм.

В наступній 15 хвилин альбіселесте посилили тиск, і на 112-ій хвилині оборона швейцарців проґавила чудовий удар Хуліана Альвареса в дальну дев'ятку. Так рахунок став 2-1 на користь Мессі та Ко.

Альварес ефектно поклав другий м'яч у ворота швейцарців Фото: fifa.com

Команда Ліонеля Скалоні не зупинилися і забила третій м'яч завдяки зусиллям нападника "Інтера" Лаутаро Мартінеса на 120+1 хвилині матчу. Гра завершилася з рахунком 3-1 на користь альбіселесте.

Хто зіграє у півфіналі ЧС-2026: де та коли

У першому півфіналі зійдуться чинні віце-чемпіони світу збірна Франції та чинні чемпіони Європи — збірна Іспанії. Їх матч відбудеться 14 липня у американському Далласі та почнеться о 22:00 за київським часом.

В другій парі збірній Англії будуть протистояти чинні чемпіони світу — збірна Аргентини. Гра цього тандему відбудеться 15 липня у американській Атланті, і також почнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Іспанія пройшла до півфіналу ЧС. Перемогу іспанцям приніс гол Мікеля Меріно, який вийшов з лави для запасних.

Згодом стало відомо, що гравця збірної ПАР знайшли мертвим після повернення з ЧС-2026. Наразі офіційно причину смерті не оголошено, але ЗМІ вказують, що футболіст міг вкоротити собі віку через депресію.