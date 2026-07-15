Аргентина — Англия: трансляция второго полуфинала чемпионата мира

15 июля в 22:00 Аргентина и Англия проведут полуфинальный матч за право побороться за победу на Чемпионате мира. В финале победителя этого матча уже ждет Испания.

Команда, которая проиграет сегодня, сыграет с Францией в матче за 3-е место. "Фокус" проведет текстовую трансляцию второго полуфинального матча Чемпионата мира.

Англия — Аргентина — текстовая трансляция матча

00:00 Матч начался. Аргентина разыграла мяч с центра поля.

05:36 Первые минуты матча проходят именно так, как и ожидалось перед началом — много борьбы, нарушений правил и грубости со стороны обеих команд.+

15:13. Прошло 15 минут с начала матча — ни одного удара от обеих команд, зато целых 8 нарушений — 3 со стороны Англии и 5 со стороны Аргентины.

Англия — Аргентина — где посмотреть матч

Трансляция чемпионата мира в Украине проходит на платформе Megogo. Перед матчем, а также в перерывах между таймами будут проводиться аналитические передачи.

Відео дня

Англия — Аргентина — стартовые составы

Оба главных тренера уже назвали стартовые составы на полуфинальный матч.

Стартовый состав сборной Англии, выбранный Томасом Тухелем:

Джордан Пикфорд — Джед Спенс, Марк Гейи, Джон Стоунз, Рис Джеймс — Эллиотт Андерсон, Деклан Райс, Джуд Беллингем — Морган Роджерс, Энтони Гордон, Гарри Кейн (К).

Стартовый состав Аргентины, выбранный Лионелем Сканлони:

Эмилиано Мартинес — Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Нахуэль Молина — Алексис Мак-Аллистер, Энцо Фернандес, Леандро Паредес, Джулиано Симеоне — Лионель Месси (К), Хулиан Альварес.

Англия — Аргентина: кого считают фаворитом матча

Букмекеры отдают небольшое преимущество фаворитам в этом матче. Шансы на их победу оцениваются в 2,8, тогда как на победу аргентинцев установлен коэффициент 3,1. Ничья в основное время оценивается в 2,9.

Что будет, если основное время закончится вничью

В случае, если основное время матча завершится вничью, команды сыграют два овертайма по 15 минут каждый. Если же и они не выявят победителя, состоится серия пенальти.

Ранее "Фокус" сообщал, что полуфинальный матч между Англией и Аргентиной был признан матчем с "наивысшим уровнем риска" на чемпионате мира по итогам совещания с участием ФБР, официальных лиц и местной полиции. В Атланте, США, где состоится полуфинал, будет введен широкий спектр мер безопасности, в частности отдельные входные ворота для двух групп болельщиков.

Напомним, что в 1986 году Аргентина обыграла Англию со счётом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира в Мексике, когда Диего Марадона забил знаменитый гол "рукой Бога", отправив мяч кулаком мимо Питера Шилтона.

Тем временем сборная Испании обыграла французов в первом полуфинале чемпионата мира. Итоговый счёт матча — 2:0. Финал чемпионата мира состоится 19 июля в Нью-Джерси.