Аргентина-Англія: трансляція другого півфіналу Чемпіонату світу

15 липня о 22:00 Аргентина та Англія проведуть півфінальний поєдинок за право поборотися за перемогу на Чемпіонаті світу. У фіналі на переможця матчу вже очікує Іспанія.

Команда, яка програє сьогодні, зіграє з Францією у матчі за 3 місце. Фокус проведе текстову трансляцію другого півфінального матчу Чемпіонату світу.

Англія-Аргентина — текстова трансляція матчу

00:00 Матч розпочався. Аргентина розіграла м'яч з центру поля.

05:36 Перші хвилини матчу проходять саме так, як очікувалися перед матчем — багато боротьби, порушень правил та жорстокості з боку обох команд.+

15:13 15 хвилин від початку гри — жодного удару від обох команд, натомість аж 8 порушень — 3 з боку Англії та 5 з боку Аргентини.

Англія-Аргентина — де дивитися матч

Трансляція чемпіонату світу в Україні відбувається на платформі Megogo. Перед матчем, а також між таймами будуть проведені аналітичні студії.

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Англія-Аргентина — стартові склади

Обидва головних тренери вже назвали стартові одинадцятки на півфінальну гру.

Стартовий склад Англії, який обрав Томас Тухель:

Джордан Пікфорд — Джед Спенс, Марк Геї, Джон Стоунз, Ріс Джеймс — Еліотт Андерсон, Деклан Райс, Джуд Беллінгем — Морган Роджерс, Ентоні Гордон, Гаррі Кейн (К).

Стартовий склад Аргентини, який обрав Ліонель Сканлоні:

Еміліано Мартінес — Ніколас Тальяфіко, Лісандро Мартінез, Крістіан Ромеро, Нахуель Моліна — Алексіс Мак Аллістер, Енцо Фернандес, Леандро Паредес, Джуліано Сімеоне — Ліонель Мессі (К), Хуліан Альварес.

Англія-Аргентина — кого називають фаворитом матчу

Букмекери віддають невелику перевагу, як фаворитам у цьому матчі. Шанси на їхню перемогу оцінені в 2.8, тоді як перемога аргентинців має коефіцієнт 3.1. Нічия в основний час оцінена в 2.9.

Що буде, якщо основний час закінчиться внічию

У разі, якщо основний час матчу закінчиться внічию, команди зіграють два овертайми по 15 хвилин кожний. Якщо ж і вони не виявлять переможця, відбудеться серія пенальті.

Раніше Фокус розповідав, що півфінальний матч між Англією та Аргентиною було визнано матчем із "найвищим рівнем ризику" на чемпіонаті світу після наради ФБР, офіційних осіб та місцевої поліції. В Атланті, США, де відбудеться півфінал, буде запроваджено широкий спектр заходів безпеки, зокрема окремі вхідні ворота для двох груп уболівальників.

Нагадаємо, що у 1986 році Аргентина обіграла Англію з рахунком 2:1 у чвертьфіналі чемпіонату світу в Мексиці, коли Дієго Марадона забив знаменитий гол "рукою Бога", відправивши м’яч кулаком повз Пітера Шилтона.

Тим часом збірна Іспанії перемогла французів у першому півфіналі чемпіонату світу. Підсумковий рахунок матчу — 2:0. Фінал чемпіонату світу відбудеться 19 липня в Нью-Джерсі.