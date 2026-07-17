Украинская легкоатлетка внезапно завершила карьеру в 21 год: "Плакала целыми днями"

Украинская бегунья Наталья Бесидовская неожиданно объявила, что завершает свою спортивную карьеру. 21-летняя девушка объяснила это решение рядом проблем и трудностей, с которыми ей пришлось столкнуться за всю карьеру.

Бесидовская призналась, что вынуждена завершить свою карьеру, в частности, из-за проблем со здоровьем и эмоционального истощения. Об этом спортсменка рассказала на днях на своей странице в Instagram.

Девушка рассказала, что почти половину своей жизни посвятила легкой атлетике. Однако в последнее время ее любимое дело стало приносить больше страданий, чем удовольствия.

Когда Наталья попала в больницу, она плакала не из-за своего состояния здоровья, а из-за тренировок и упущенного сезона. Девушка поняла, что в то время думала не о себе, а только о результате, и когда она оказалась в таком состоянии, то осталась совсем одна.

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"Занавес упал, и реальность оказалась жесточе, чем казалось, потому что здесь никто за тебя не будет держаться: если ты не побежишь — побежит другая", — отметила Бесидовская.

Пост спортсменки в Instagram

Спортсменка также пояснила, что с ранних лет была вынуждена много работать как на тренировках, так и на работе.

"К сожалению, я не родилась с золотой ложкой во рту, и чтобы иметь возможность тренироваться, мне пришлось рано начинать работать: пока другие между тренировками спали, я работала, иногда до поздней ночи, бывало — между двумя тренировками я успевала съездить и на физическую работу, потому что я не хотела быть хуже других, я тоже хотела ездить на сборы, покупать необходимые витамины, одежду, обувь", — говорится в откровенном посте девушки.

Наталья была вынуждена покинуть свой дом в 13 лет и видеться с родными лишь два раза в год. Все свои силы девушка посвятила спорту, из-за чего ей пришлось также посещать психотерапевта.

Девушка также призналась, что хотела стать "великой" спортсменкой и оставить после себя след. Однако в этом году она осознала, что устала жить в таком темпе и постоянной тревоге, борясь за место под солнцем. В заключение она добавила, что, вероятно, когда-нибудь у неё ещё появится возможность вернуться в спорт.

"Возможно, когда-нибудь у меня появится шанс вернуться, когда-нибудь, когда всё наладится и "заживет", но, думаю, об этом говорить ещё слишком рано", — отметила Наталья.

Бегунья не сообщила, чем планирует заниматься дальше.

Что известно о спортивной карьере Бесидовской

Наталья Бесидовская занималась легкой атлетикой — специализировалась на беге на 400 метров и эстафетных дисциплинах. В 2025 году она победила в командном чемпионате Украины среди юниоров на дистанции 400 метров.

Кроме того, девушка неоднократно завоевывала награды на национальных соревнованиях в эстафетах. В 2025 году легкоатлетку также включили в состав юношеской сборной Украины для участия в чемпионате Европы U23, который проходил в Бергене (Норвегия).

Напомним, 16 июля украинский скелетонист Владислав Гераскевич посетил митинг в поддержку Федорова.

Кроме того, супруга Александра Усика высказалась в поддержку участников митинга, требующих отставки Федорова.