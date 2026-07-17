Українська легкоатлетка раптово завершила кар'єру у 21 рік: "Плакала цілими днями"

Українська бігунка Наталія Бесідовська несподівано оголосила, що завершує свою спортивну кар'єру. 21-річна дівчина пояснила це рішення низкою проблем та труднощів, з якими їй довелося зіштовхнутися за всю кар'єру.

Бесідовська зізналася, що змушена припинити свій шлях зокрема через проблеми зі здоров'ям та емоційне виснаження. Про це спортсменка розповіла днями на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина поділилася, що майже половину свого життя присвятила легкій атлетиці. Однак останнім часом її улюблена справа почала приносити більше страждань, аніж задоволення.

Коли Наталія потрапила до лікарні, то плакала не через свій стан здоров'я, а через тренування та втрачений сезон. Дівчина зрозуміла, що думала у той час не про себе, а лише про результат, і коли вона опинилася в такому стані, то була зовсім сама.

"Штори впали і реальність виявилася жорстокішою ніж здавалася, бо тут ніхто за тебе триматися не буде, не побіжиш ти — побіжить інша", — зазначила Бесідовська.

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Допис спортсменки в Instagram

Спортсменка також пояснила, що була змушена з ранніх років багато працювати як на тренуваннях, так і на роботі.

"На жаль, я не народилася із золотою ложкою в роті і для того, щоб мати змогу тренуватися мені довелося почати рано працювати, поки інші між тренуваннями спали, я працювала, іноді до пізньої ночі, бувало — між двома тренуваннями я встигала зʼїздити і на фізичну роботу, бо я не хотіла бути гірше інших, я теж хотіла їздити на збори, купувати необхідну вітамінізацію, одяг, взуття", — йдеться у відвертому дописі дівчини.

Наталія була змушена покинути свій дім у 13 років та бачитися з рідними лише 2 рази на рік. Всі свої ресурси дівчина присвятила спорту, через що була змушена також відвідувати психотерапевта.

Дівчина також зізналася, що хотіла бути "великою" спортсменкою та залишити про себе слід. Однак у цьому році вона усвідомила, що втомилася жити у такому темпі та постійній тривозі, виборюючи місце під Сонцем. Наприкінці вона додала, що, ймовірно, колись їй ще випаде нагода повернутися у спорт.

"Можливо, колись мені випаде шанс повернутися, колись, коли все налагодиться та "заживе", але, думаю, про це говорити ще дуже рано", — зазначила Наталія.

Бігунка не повідомила, чим планує займатися у житті далі.

Що відомо про спортивну кар'єру Бесідовської

Наталія Бесідовська займалася легкою атлетикою — спеціалізувалася на бігу на 400 метрів та естафетних дисциплінах. У 2025 році вона перемога у командному чемпіонаті України серед юніорів на дистанції 400 метрів.

Також дівчина неодноразово здобувала нагороди на національних змаганнях в естафетах. У 2025 році легкоатлетку також включили до складу молодіжної збірної України для участі у чемпіонаті Європи U23, що відбувався у Бергені (Норвегія).

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