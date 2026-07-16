"Лиш боротись — значить жити": скелетоніст Гераскевич відвідав мітинг в підтримку Федорова

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого відсторонили від змагання на зимовій Олімпіаді через шолом з портретами українських загиблих, відвідав протест у Києві проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Ще 15 липня ввечері у своєму X Гераскевич опублікував короткий допис "9:01" — саме цей час був часом початку акцій на підтримку Федорова.

Зранку спортсмен додав цитату Івана Франка "Лиш боротись — значить жити", а згодом виклав власне відео з протесту, що проходить у Києві на площі імені Івана Франка.

Що відомо про Владислава Гераскевича

Історія українського скелетоніста отримала широкий резонанс у світі. Про неї написали провідні міжнародні медіа, а видання The Guardian у своєму ексклюзиві зазначило:

"Це образ, який назавжди визначатиме Зимові Олімпійські ігри 2026 року: український скелетоніст, стійкий та незламний, тримає шолом із обличчями 24 спортсменів, убитих Росією. Позаду нього крижана траса служить нагадуванням про мрії, якими він пожертвував заради вищої мети".

Відео дня

Гераскевич має намір брати участь у перегонах, коли Олімпійські Ігри повернуться у Французьких Альпах у 2030 році. Він також планує виграти золоту медаль, одягнувши той самий "шолом пам’яті", який призвів до його дискваліфікації.

Нагадаємо, що український скелетоніст Владислав Гераскевич раніше заявляв, що колишнього легкоатлета Сергія Бубку слід позбавити звання Героя України. На його думку, спортсмен має відповісти за дії, які, за словами Гераскевича, були спрямовані проти інтересів України. Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення Бубка залишив Україну та не робив публічних заяв щодо російської агресії.

Раніше ми також інформували, що об’єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик публічно підтримав Сергія Бубку після закликів Гераскевича. Усик висловився у своєму Telegram-каналі. Боксер опублікував спільне фото з Бубкою. Він назвав його однією з найвидатніших постатей в історії світового спорту.

Відставка Федорова — що відомо

Нагадаємо, раніше інсайдери повідомляли, що Михайла Федорова вирішили замінити на посаді міністра оборони Ігорем Клименком через розбіжності з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо підходів до ведення війни.

Також президент Володимир Зеленський під час зустрічі з фракцією "Слуга народу" повідомив, що планує внести кандидатуру Ігоря Клименка на посаду міністра оборони України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що між Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським нібито виникли розбіжності щодо ведення війни. Також повідомлялося, що після можливого переходу Ігоря Клименка до Міністерства оборони Міністерство внутрішніх справ може очолити Іван Виговський.

Після відставки Федорова про звільнення заявили й радники міністра оборони. Зокрема, про свій відхід повідомили волонтер Сергій Стерненко та Сергій Бескрестнов ("Флеш").