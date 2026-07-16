"Только бороться — значит жить": скелетонист Гераскевич посетил митинг в поддержку Федорова

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого отстранили от соревнований на зимней Олимпиаде из-за шлема с портретами погибших украинцев, принял участие в акции протеста в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Еще вечером 15 июля Гераскевич опубликовал в своем X короткий пост "9:01" — именно в это время начались акции в поддержку Федорова.

Утром спортсмен привел цитату Ивана Франко "Только бороться — значит жить", а затем опубликовал собственное видео с акции протеста, проходящей в Киеве на площади имени Ивана Франко.

Что известно о Владиславе Гераскевиче

История украинского скелетониста вызвала широкий резонанс во всем мире. О ней написали ведущие международные СМИ, а издание The Guardian в своем эксклюзиве отметило:

"Это образ, который навсегда останется символом Зимних Олимпийских игр 2026 года: украинский скелетонист, стойкий и несокрушимый, держит шлем с лицами 24 спортсменов, убитых Россией. Позади него ледяная трасса служит напоминанием о мечтах, которыми он пожертвовал ради высшей цели".

Відео дня

Гераскевич намерен принять участие в гонках, когда Олимпийские игры вновь пройдут во Французских Альпах в 2030 году. Он также планирует завоевать золотую медаль, надев тот самый "шлем памяти", который привел к его дисквалификации.

Напомним, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич ранее заявлял, что бывшего легкоатлета Сергея Бубку следует лишить звания Героя Украины. По его мнению, спортсмен должен ответить за действия, которые, по словам Гераскевича, были направлены против интересов Украины. Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения Бубка покинул Украину и не делал публичных заявлений по поводу российской агрессии.

Ранее мы также сообщали, что объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик публично поддержал Сергея Бубку после призывов Гераскевича. Усик высказался в своем Telegram-канале. Боксер опубликовал совместное фото с Бубкой. Он назвал его одной из самых выдающихся фигур в истории мирового спорта.

Отставка Федорова — что известно

Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что Михаила Федорова решили заменить на посту министра обороны Игорем Клименко из-за разногласий с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно подходов к ведению войны.

Кроме того, президент Владимир Зеленский во время встречи с фракцией "Слуга народа" сообщил, что планирует выдвинуть кандидатуру Игоря Клименко на должность министра обороны Украины.

Ранее СМИ сообщали, что между Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским якобы возникли разногласия по поводу ведения войны. Также сообщалось, что после возможного перехода Игоря Клименко в Министерство обороны Министерство внутренних дел может возглавить Иван Выговский.

После отставки Федорова об уходе заявили и советники министра обороны. В частности, о своем уходе сообщили волонтер Сергей Стерненко и Сергей Бескрестнов ("Флеш").