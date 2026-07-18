"Я тоже ждал": Усик прокомментировал отказ от чемпионских поясов

Украинский чемпион в тяжелом весе Александр Усик отказался от своих поясов, чтобы "уступить место молодым". Но 39-летнего боксера еще ждет "последний танец".

Уже бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик отказался от всех своих чемпионских поясов, чтобы супертяжелый дивизион не стоял на месте, а имел возможность развиваться. Об этом спортсмен рассказал на канале FightHype.

По словам украинского боксера, за время своей спортивной карьеры он уже трижды становился абсолютным чемпионом мира и хорошо понимает молодых спортсменов.

"Теперь у нас есть новые молодые ребята, которые стояли в очереди и ждали поясов. Я был на их месте и тоже ждал. Я все понимаю", — отметил Александр Усик.

Он пояснил, что ему нет смысла удерживать все пояса, и спортсмен отказался от наград, чтобы в супертяжелом весе "началось движение".

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Кроме того, Усик напомнил, что у него впереди "последний танец", добавив, что он тоже ждет и наблюдает за тем, "что происходит".

Напомним, 26 июня стало известно, что Александр Усик решил отказаться от поясов WBA (Super), WBC, IBF, WBO и IBO, которыми он владел. На прощание боксер пообещал провести еще один бой.

После отказа титул чемпиона WBA перешел к россиянину Мурату Гассиеву, который ранее владел лишь "регулярным" поясом.

Как сообщали СМИ, Александр Усик может провести последний бой в своей профессиональной карьере против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера.