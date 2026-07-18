"Я теж чекав": Усик прокоментував відмову від чемпіонських поясів

Український чемпіон-ваговик Олександр Усик відмовився від своїх поясів, аби "дати дорогу молодим". Але 39-річного боксера ще очікує "останній танець".

Вже колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик віддав усі свої чемпіонські пояси, аби суперважкий дивізіон не стояв на місці, а мав змогу розвиватися. Про це спортсмен розповів на каналі FightHype.

За словами українського боксера, за час своєї спортивної кар'єри він вже тричі був абсолютним чемпіоном світу й добре розуміє молодих спортсменів.

"Тепер у нас є нові молоді хлопці, які стояли в черзі й чекали на пояси. Я був на їхньому місці й теж чекав. Я все розумію", — зазначив Олександр Усик.

Він пояснив, що йому немає сенсу тримати всі пояси й спортсмен відмовився від нагород, аби суперважка вага "почала рухатися".

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Також Усик нагадав, що у нього попереду "останній танець", додавши, що він також чекає і дивиться, "що відбувається".

Нагадаємо, 26 червня стало відомо, що Олександр Усик вирішив відмовитися від поясів WBA (Super), WBC, IBF, WBO та IBO, якими володів. На прощання боксер пообіців провести ще один бій.

Після відмови титул чемпіона WBA перейшов до росіянина Мурата Гассієва, який раніше володів лише "регулярним" поясом.

Як писали ЗМІ, Олександр Усик може провести фінальний поєдинок у своїй професійній кар'єрі проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера.