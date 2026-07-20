Теннисисток заставят проходить генетический тест, чтобы участвовать в турнирах

Женская теннисная ассоциация сообщила, что теннисистки должны будут пройти однократный генетический тест, прежде чем они будут допущены к участию в женских соревнованиях. Новые правила вступят в силу с 21 июля.

До этого WTA разрешала трансгендерным женщинам участвовать в соревнованиях, если они указывали женский пол и в течение двух лет до начала соревнований поддерживали пониженный уровень тестостерона. Об этом сообщает Reuters.

В то же время там подчеркнули, что тест будет одноразовым, и повторная сдача теста не потребуется.

Речь идет об одноразовом тесте на ген SRY, который позволяет определить биологический пол. Для его проведения берут мазок из щеки или анализ крови.

При этом в настоящее время среди профессиональных теннисисток нет ни одной трансгендерной спортсменки, которая выступала бы на каком-либо уровне.

Відео дня

"Право на участие в турнирах WTA будет подтверждаться посредством обязательного однократного тестирования на ген SRY. Проверка игроков начнётся в 2026 году с соблюдением всех надлежащих гарантий конфиденциальности и защиты данных. Параллельно будет реализована комплексная программа взаимодействия со спортсменками. WTA признает, что это деликатный и сложный вопрос, и стремится относиться ко всем теннисисткам с уважением и внедрять новую политику максимально корректно и взвешенно", — заявил представитель WTA.

Ранее "Фокус" сообщал , что в 1/8 финала Уимблдона украинская теннисистка Марта Костюк обыграла американку Эшлин Крюгер и вышла в четвертьфинал "Уимблдона". Костюк победила в двух сетах со счётом 6:4 в каждом из них.

А в четвертьфинале со счётом 2:0 Костюк обыграла итальянку Жасмин Паолини.

Ранее "Фокус" сообщал , что Марта Костюк победила в первом раунде Открытого чемпионата Франции, а матч проходил именно в тот момент, когда 24 мая Российская Федерация нанесла удар по Киеву. Во время пресс-конференции спортсменка расплакалась, поскольку из-за российского обстрела едва не потеряла семью. Костюк показала фото с кадрами пожара, бушевавшего неподалеку от дома.