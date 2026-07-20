Тенісисток змусять проходити генетичний тест, аби грати турніри

Жіноча тенісна асоціація повідомила про те, що тенісистки повинні будуть пройти одноразовий генетичний тест, перш ніж вони будуть допущені до жіночих змагань. Нові правила діятимуть з 21 липня.

До цього WTA дозволяла брати участь у змаганнях трансгендерним жінкам, якщо вони заявляли про свою стать як жіночу, а після цього впродовж двох років до проведення змагань підтримували знижений рівень тестостерону. Про це повідомляє Reuters.

Водночас там наголосили, що тест буде одноразовий, і повторної здачі тесту не потрібно буде.

Йдеться про одноразовий тест на ген SRY, який дозволяє визначити біологічну стать. Для його проведення беруть мазок зі щоки або аналіз крові.

При цьому зараз серед професійних тенісисток немає трансгендерних спортсменок, яка б виступала на будь-якому рівні.

"Право на участь у турнірах WTA буде підтверджено шляхом обов’язкового одноразового тестування на ген SRY. Перевірка гравців розпочнеться у 2026 році з дотриманням усіх належних гарантій конфіденційності та захисту даних. Паралельно буде реалізована комплексна програма взаємодії зі спортсменками. WTA визнає, що це чутливе й складне питання, і прагне ставитися до всіх гравчинь з повагою та впроваджувати нову політику максимально коректно й виважено", — заявив речник WTA.

Відео дня

Раніше Фокус розповідав, що у 1/8 Вімблдону українська тенісистка Марта Костюк здолала американку Ешлін Крюгер та вийшла у чвертьфінал "Вімблдону". Костюк перемогла у двох сетах з рахунком 6:4 в кожному з них.

А в чвертьфіналі з рахунком 2:0 Костюк здолала італійку Жасмін Паоліні.

Раніше Фокус розповідав, що Марта Костюк перемогла у першому турі Відкритого чемпіонату Франції, а гра відбувалась саме тоді, коли Російська Федерація вдарила по Києву 24 травня. Під час пресконференції спортсменка розплакалась, оскільки через російський обстріл ледь не втратила родину. Костюк показала фото з кадрами пожежі, яка вирувала неподалік від будинку.