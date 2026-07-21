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Спорт Чемпионат мира по футболу 2026

Почти 5 % населения Испании вышли на парад: как страна отпраздновала победу на чемпионате мира (видео)

Как прошел парад сборной Испании
Празднование сборной Испании | Фото: X (Twitter)

Испанские футбольные болельщики массово встретили свою команду, одержавшую победу на Чемпионате мира 2026 года, который завершился на полях США, Канады и Мексики. Национальная сборная провела грандиозный парад в центре Мадрида, а игроки и тренерский штаб пронесли трофей по улицам столицы.

Улицы были заполнены людьми с красными флагами, которые держали в руках шарфы и фаеры. Об этом пишет издание MARCA.

Игроки проехали по улицам на автобусе с открытым верхом. В руках они держали кубок мира, завоеванный 19 июля, а у ряда игроков в руках были клубные футболки.

Кроме того, нападающий сборной Испании Борха Иглесиас выступил в роли диджея на вечеринке, задавая ритм. Больше всех танцевали игроки сборной Ламин Ямаль и Нико Уильямс.

Одни из самых бурных оваций получил Ферран Торрес, забивший победный гол сборной Испании. Болельщики постоянно бросали в автобус различную атрибутику и подарки.

Відео дня

Кульминацией парада стало прибытие на переполненную площадь Сибелес, превратившуюся в настоящий стадион под открытым небом.

На этой площади звучали песни, выбранные каждым из игроков. После этого футболисты вместе с болельщиками подняли трофей.

Наибольший ажиотаж наблюдался, когда настала очередь чествовать главного тренера Луиса де ла Фуэнте. Болельщики скандировали его имя, пока футболисты подбрасывали своего тренера в воздух.

Празднование сборной Испании
Празднование сборной Испании
Фото: X (Twitter)

В целом на улицы Мадрида вышло около 2 миллионов человек — это почти 5 % от населения Испании, которое составляет менее 50 миллионов.

В конце вечеринки на празднике выступил ряд местных звезд. Особым событием стало выступление певицы Айтаны, которая исполнила песню "Superestrella", ставшую неофициальным гимном Испании на этом празднике.

Всем запомнился и сувенир Феррана Торреса, который на клубном параде был в кепке с надписью "Make Spain Great Again" — "Сделаем Испанию великой снова". Это отсылка к похожему слогану Дональда Трампа "Make America Great Again".

Ферран Торрес
Ферран Торрес
Фото: Скриншот

Напомним, ранее Федерация футбола Испании удалила Трампа с командного фото в момент поднятия кубка. Президент США вручал кубок победителям и отказывался уходить со сцены.

Чемпионат мира 2026 года — итоги

Победителем турнира стала сборная Испании — в финале она с минимальным счетом обыграла Аргентину. "Золотой" гол забил нападающий Ферран Торрес, а сама игра дошла до овертайма.

Напомним, что Англия выиграла матч за третье место у Франции. Англичане одержали победу со счетом 6:4 и впервые с 1966 года заняли призовое место.