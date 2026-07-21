Почти 5 % населения Испании вышли на парад: как страна отпраздновала победу на чемпионате мира (видео)

Испанские футбольные болельщики массово встретили свою команду, одержавшую победу на Чемпионате мира 2026 года, который завершился на полях США, Канады и Мексики. Национальная сборная провела грандиозный парад в центре Мадрида, а игроки и тренерский штаб пронесли трофей по улицам столицы.

Улицы были заполнены людьми с красными флагами, которые держали в руках шарфы и фаеры. Об этом пишет издание MARCA.

🤩 No cabe un alfiler en las calles de Madrid #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/b4J2mQh5Tm — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

Игроки проехали по улицам на автобусе с открытым верхом. В руках они держали кубок мира, завоеванный 19 июля, а у ряда игроков в руках были клубные футболки.

Un país entero volcado



⭐️⭐️ ¡SOMOS BICAMPEONES DEL MUNDO! #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/MpGJVfsxxz — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

Кроме того, нападающий сборной Испании Борха Иглесиас выступил в роли диджея на вечеринке, задавая ритм. Больше всех танцевали игроки сборной Ламин Ямаль и Нико Уильямс.

Одни из самых бурных оваций получил Ферран Торрес, забивший победный гол сборной Испании. Болельщики постоянно бросали в автобус различную атрибутику и подарки.

Відео дня

Кульминацией парада стало прибытие на переполненную площадь Сибелес, превратившуюся в настоящий стадион под открытым небом.

На этой площади звучали песни, выбранные каждым из игроков. После этого футболисты вместе с болельщиками подняли трофей.

Наибольший ажиотаж наблюдался, когда настала очередь чествовать главного тренера Луиса де ла Фуэнте. Болельщики скандировали его имя, пока футболисты подбрасывали своего тренера в воздух.

Празднование сборной Испании Фото: X (Twitter)

В целом на улицы Мадрида вышло около 2 миллионов человек — это почти 5 % от населения Испании, которое составляет менее 50 миллионов.

В конце вечеринки на празднике выступил ряд местных звезд. Особым событием стало выступление певицы Айтаны, которая исполнила песню "Superestrella", ставшую неофициальным гимном Испании на этом празднике.

De esta os sabéis hasta el baile #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/kerD5gRImO — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

Всем запомнился и сувенир Феррана Торреса, который на клубном параде был в кепке с надписью "Make Spain Great Again" — "Сделаем Испанию великой снова". Это отсылка к похожему слогану Дональда Трампа "Make America Great Again".

Ферран Торрес Фото: Скриншот

Напомним, ранее Федерация футбола Испании удалила Трампа с командного фото в момент поднятия кубка. Президент США вручал кубок победителям и отказывался уходить со сцены.

Чемпионат мира 2026 года — итоги

Победителем турнира стала сборная Испании — в финале она с минимальным счетом обыграла Аргентину. "Золотой" гол забил нападающий Ферран Торрес, а сама игра дошла до овертайма.

Напомним, что Англия выиграла матч за третье место у Франции. Англичане одержали победу со счетом 6:4 и впервые с 1966 года заняли призовое место.