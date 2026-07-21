Майже 5% Іспанії прийшли на парад: як країна відзначила перемогу на Чемпіонаті світу (відео)

Іспанські футбольні вболівальники масово зустріли свою команду, яка тріумфувала на Чемпіонаті світу 2026, що завершився на полях США, Канади та Мексики. Національна збірна провела великий парад в центрі Мадриду, а гравці та тренерський штаб провезли трофей по вулицям столиці.

Вулиці були засіяні людьми в червоних прапорах, які тримали в руках шарфи а також фаєри. Про це пише видання MARCA.

🤩 No cabe un alfiler en las calles de Madrid #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/b4J2mQh5Tm — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

Гравці проїхалися вулицями на автобусі з відкритим верхом. У руках вони тримали кубок світу, який здобули 19 липня, а ще низка гравців мала клубні футболки в руках.

Un país entero volcado



⭐️⭐️ ¡SOMOS BICAMPEONES DEL MUNDO! #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/MpGJVfsxxz — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

Також форвард збірної Іспанії Борха Іглесіас став діджеєм вечірки, задаючи ритм. Найбільше танцювали гравці збірної Ламін Ямаль та Ніко Вільямс.

Одні з найбільших овацій отримав Ферран Торрес, який став автором чемпіонського голу збірної Іспанії. Вболівальники постійно кидали якусь атрибутику та подарунки в автобус.

Кульмінацією параду стало прибуття на переповнену площу Сібелес, перетворену на справжній стадіон просто неба.

Відео дня

На цій площі звучали пісні, які обрав кожен з гравців. Після цього разом з вболівальниками футболісти підняли трофей.

Найбільший рівень святкування був, коли настала черга відзначити головного тренера Луїса де ла Фуенте. Фанати скандували його ім'я, поки футболісти підкидали свого тренера доверху.

Святкування збірної Іспанії Фото: X (Twitter)

Загалом на вулиці Мадриду вийшло близько 2 мільйонів людей — це майже 5% від населення Іспанії, що складає менше 50 мільйонів.

Наприкінці вечірки на святкуванні виступило низка місцевих зірок. Особливим виступом став виступ співачки Айтани, яка виконувала пісню "Superestrella", що стала неофіційним гімном Іспанії на цьому святі.

De esta os sabéis hasta el baile #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/kerD5gRImO — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

Запам'ятався всім і сувенір Феррана Торреса, який на клубному параді був у кепці "Make Spain Great Again" — "Зробимо Іспанію великою знову". Це відсилка до схожого слогану Дональда Трампа "Make America Great Again".

Ферран Торрес Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше Федерація футболу Іспанії вирізала Трампа з командного фото у момент підняття кубку. Президент США вручав кубок переможцям і відмовлявся піти зі сцени.

Чемпіонат світу-2026 — підсумки

Переможцем турніру стала збірна Іспанії — у фіналі вони мінімально здолали Аргентину. "Золотий" гол провів нападник Ферран Торрес, а сама гра дійшла до овертаймів.

Нагадаємо, що Англія виграла матч за третє місце у Франції. З хокейним рахунком 6-4 перемогли англійці, які вперше посіли призове місце вперше з 1966 року.