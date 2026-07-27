Забарный может оказаться в одном из ведущих клубов Англии: стали известны новые подробности

Центральный защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный может сменить клуб уже этим летом. По данным СМИ, на него присматривается ряд клубов в Англии.

Речь идет об интересе лондонского "Челси" и "Ливерпуля" из одноимённого города к Забарному. Об этом сообщает The Kop Correspondent в X.

По данным источника, "Ливерпуль" активно рассматривает возможность взять Забарного в аренду с возможной опцией выкупа. Сам защитник якобы не против такого перехода.

Утверждается, что "Ливерпуль" готов ускорить переговоры между клубами, чтобы достичь соглашения о переходе.

Параллельно с этим "Ливерпуль" ведет переговоры с ПСЖ о возможном трансфере вингера сборной Франции Брэдли Барколя.

Сообщается, что несколько недель назад спортивный директор "мерсисайдцев" Ричард Хьюз посетил Париж, где провёл переговоры с руководством ПСЖ как по поводу возможного перехода Забарного, так и по поводу Барколя.

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Дополнительным фактором в пользу перехода Забарного в "Ливерпуль" может стать то, что летом клуб возглавил Андони Ираола, который до этого работал в "Борнмуте" вместе с Забарным. Именно испанский специалист пригласил украинца перейти в Англию из "Динамо".

В свою очередь, "Челси", по данным источника, также рассматривает возможность подписания Забарного.

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