Забарний може опинитися в топ-клубі Англії: стали відомі нові деталі

Центральний захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний може змінити клуб вже цього літа. За даними ЗМІ, до нього придивляється низка клубів в Англії.

Йдеться про інтерес лондонського "Челсі" та "Ліверпуля" з однойменного міста до Забарного. Про це повідомляє The Kop Correspondent у X.

За даними джерела, "Ліверпуль" активно розглядає можливість взяти Забарного в оренду з можливою опцією викупу. Сам захисник нібито відкритий до такого переходу.

Стверджується, що "Ліверпуль" готовий прискорити перемовини між клубами, аби досягти згоди про перехід.

Паралельно з цим "Ліверпуль" веде перемовини з ПСЖ щодо можливого трансферу вінгера збірної Франції Бредлі Барколя.

Повідомляється, що декілька тижнів тому спортивний директор "мерсисайдців" Річард Хьюз відвідав Париж, де провів перемовини з керівництвом ПСЖ як щодо можливого переходу Забарного, так і щодо Барколя.

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Додатковим фактором на користь переходу Забарного до "Ліверпуля" може стати те, що влітку клуб очолив Андоні Іраола, який до цього працював в "Борнмуті" з Забарним. Саме іспанський спеціаліст запросив українця перейти до Англії з "Динамо".

Натомість "Челсі", за даними джерела, також вивчає можливість підписання Забарного.

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