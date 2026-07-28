Сборная Италии близка к назначению нового главного тренера. Им должен стать Роберто Манчини, который уже возглавлял национальную команду.

Назначение произошло спустя всего несколько дней после скандала с Андреа Пирло, который не стал главным тренером сборной Италии из-за сотрудничества с российским букмекером Fonbet. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Идея назначения Пирло привела к отставке технического директора Федерации футбола Италии, легенды Паоло Мальдини, а также главного советника сборных Италии Леонардо. До этого они также стремились пригласить в итальянскую команду Пепа Гвардиолу, однако с ним не удалось согласовать финансовые условия.

Роберто Манчини — что известно

Роберто Манчини провёл большую часть своей карьеры в итальянской "Сампдории". В 1990 году стал бронзовым призёром чемпионата мира в составе сборной Италии.

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После завершения карьеры тренировал ряд итальянских клубов, английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай" и российский "Зенит", где он работал уже после аннексии Россией украинского Крыма.

С 2018 по 2023 годы Манчини возглавлял сборную Италии. В 2021 году именно под его руководством сборная Италии выиграла Евро-2020, которое было перенесено на год из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что Андреа Пирло был близок к тому, чтобы возглавить сборную Италии. Однако это назначение не состоится из-за сотрудничества Пирло с российским букмекером.

После появления этой информации украинский теннисист Сергей Стаховский, проходящий службу в рядах Вооружённых сил Украины, раскритиковал легендарного итальянского футболиста Андреа Пирло за сотрудничество с российским букмекером.

Ранее "Фокус" сообщал , что Федерация футбола Италии хотела предложить Гвардиоле контракт на 10 миллионов евро в год, тогда как сам Пеп хотел получать вдвое больше.