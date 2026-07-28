Збірна Італії близька до призначення нового головного тренера. Ним має стати Роберто Манчині, який вже очолював національну команду.

Призначення відбувається за лічені дні після скандалу з Андреа Пірло, який не став головним тренером Італії через співпрацю з російським букмекером Fonbet. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Ідея призначення Пірло призвела до відставки технічного директора Федерації футболу Італії, легенди Паоло Мальдіні та головного радника структур збірних Італії Леонардо. Перед цим вони також прагнули запросити до італійської команди Пепа Гвардіоли, однак з тим не вдалося погодити фінансове питання.

Роберто Манчині — що відомо

Роберто Манчині провів більшу частину кар'єру в італійській "Сампдорії". У 1990 році став бронзовим призером Чемпіонату світу зі збірною Італії.

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Після завершення кар'єри тренував низку італійських клубів, англійський "Манчестер Сіті", турецький "Галатасарай" та російський "Зеніт", де він працював вже після анексії Росією українського Криму.

З 2018 по 2023 роки Манчині очолював збірну Італії. У 2021 році саме під його керівництвом збірна Італії виграла Євро-2020, яке було перенесене на рік через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, що Андреа Пірло був близький до того, аби очолити збірну Італії. Однак це призначення не станеться через роботу Пірло з російським букмекером.

Після цієї інформації український тенісист Сергій Стаховський, який проходить службу у лавах Збройних сил України, розкритикував легендарного італійського футболіста Андреа Пірло за співпрацю з російським букмекером.

Раніше Фокус розповідав, що Федерація футболу Італії хотіла запропонувати Гвардіолі контракт на 10 мільйонів євро на рік, тоді як сам Пеп хотів отримувати вдвічі більше.